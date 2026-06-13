アンプルール数量限定BIGサイズ登場！白玉スキンケアで夏のうるおい透明感ケア

紫外線やエアコンによる乾燥で、気づかないうちに進行しやすい“隠れ乾燥”。そんな夏の肌悩みに寄り添うアンプルールから、人気の白玉スキンケアシリーズの数量限定BIGサイズが登場しました。顔だけでなく首元やデコルテ、ボディまでたっぷり使える大容量仕様で、毎日の保湿ケアをより贅沢に楽しめます。さらに、WEB限定セットや先着プレゼントキャンペーンも実施中。夏本番前にうるおいケアを見直したい方は必見です。

白玉ハイドロキノン化粧水の魅力

アンプルールのロングセラー化粧水「ブライトAOローションN」は、前身シリーズから累計販売100万本を突破した人気アイテムです。

数量限定で登場した「ブライトAOローションN BIGボトル」は、250mL入りで特別価格9,900円。通常サイズの2倍以上の容量となっており、顔だけでなく首元やデコルテ、ボディにも惜しみなく使えます。

高浸透ホワイトハイドロキノンやグルタチオンを配合し、うるおいを与えながら透明感のある印象へ導く設計。

とろみのある濃厚なテクスチャーが角質層まで浸透し、乾燥によるくすみ感やごわつきをケアします。

ハイドロキノン、グルタチオン、アルテロモナス発酵エキス、ゴールデンカモミール（クリサンテルムインジクムエキス）＝整肌成分／エクトイン、セラミド、NMF（PCA-Na）＝保湿成分／透明感＝肌につやを与えなめらかにすること／浸透＝角質層まで／白玉スキン＝なめらかでつややかな肌のこと

productのミニサイズ付き限定セット登場！夏のツヤ髪ケアを叶える注目アイテム

白玉ビタミン美容乳液ゲルで保湿完結

化粧水の後に使いたいのが、「ブライトエマルジョンゲルN BIGサイズ」。

120g入りで特別価格9,130円の数量限定アイテムです。

美容液の濃密さと乳液・クリームの役割を兼ね備えた美容乳液ゲルで、化粧水後のうるおいをしっかり閉じ込めます。

リポソーム型ビタミンCとグルタチオンを組み合わせた“白玉ビタミン”発想により、ハリ・つや・透明感を多角的にサポート。

さらに、水分を「貯える・守る・育む」ハイドロチャージ設計を採用し、乾燥しやすい季節でもみずみずしい肌をキープします。コクのある使用感ながらベタつきにくく、暑い季節でも快適に使えるのが魅力です。

白玉ビタミン＝リポソーム型ビタミンC（保湿成分：テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、セレブロシド）／グルタチオン＝整肌成分／透明感＝肌につやを与えなめらかにすること／内側＝角質層／ハイドロキノン誘導体＝整肌成分（アルブチン）／エクトイン＝保湿成分／セラミドカプセル型ヒアルロン酸＝ヒアルロン酸Na、セレブロシド

WEB限定キャンペーンも見逃せない

2026年6月25日（木）昼12:00まで、アンプルール公式サイトでは「新・BIGサイズキャンペーン」を開催中です。

注目は「BIG白玉スキンケアセット」。特別価格18,500円（税込）で、以下の4点がセットになっています。

内容：ブライトAOローションN BIGボトル250mL／ブライトエマルジョンゲルN BIGサイズ120g／ディープエッセンスマスク22mL×2枚

さらに、期間中に1回の購入金額が18,000円（税込）以上の方には、先着1,000名様限定で「VCサンプロテクトスプレー（70g）」をプレゼント。

顔やボディはもちろん、髪や頭皮まで使える人気UVスプレーで、夏の紫外線対策にも活躍します♡

夏こそたっぷり保湿で透明感ケア

夏は汗をかくから乾燥しないと思われがちですが、紫外線や冷房の影響で肌の内側は想像以上に乾きやすい季節です。

アンプルールの数量限定BIGサイズなら、顔だけでなく首元やボディまでたっぷり保湿できるのが嬉しいポイント。

うるおいと透明感を同時に叶える白玉スキンケアで、夏でもツヤ感のある美しい肌を目指してみてはいかがでしょうか。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪