俳優の真野恵里菜が、元サッカー日本代表で夫の柴崎岳からプレゼントされたアイテムを取り入れたコーデで、ディズニーランドを親子で満喫したことを明かした。

２０２４年７月に第１子出産を公表している真野は、自身のインスタグラムに「久しぶりに泊まりでディズニーランドへ」と新規投稿。ミッキーとミニーのレトロ風イラストが描かれたオーバーサイズのシャツに、デニムを合わせたカジュアルスタイルの画像も公開した。

ディズニー愛全開のシャツについて、「パークに入ったときの服は夫が買ってくれていた」と柴崎からのプレゼントだったことを打ち明けて、「メンズサイズだから前だけシャツイン」と着こなしポイントを説明。「ミッキーもミニーもこのシャツを見て、『いいね！』『素敵〜！』ってしてくれて嬉しかった」と夢の国でも大好評だったことを、サムアップ絵文字を添えて報告した。

夫婦仲も感じさせるほっこり投稿に、ファンからは「岳さんセンスいい！」「ご家族の幸せな時間のお裾分け、ありがとうございます」「すごく似合ってて素敵！」「岳キャプテンは何着てたのか気になります（笑）」と称賛の声が相次いだ。