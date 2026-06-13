石川遼は「67」で2打差4位 杉浦悠太25位/ 米男子下部ツアー
＜オキュネットクラシック 2日目◇12日◇タスコサGC ラパロマC（テキサス州）◇7091ヤード・パー70＞米男子下部ツアー（コーン・フェリーツアー）は第2ラウンドが終了した。2打差2位から出た石川遼が4バーディ・1ボギーの「67」をマーク。2打差のトータル7アンダー・4位タイで決勝に進んだ。
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杉浦悠太は1イーグル・4バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「70」と伸ばせず。トータル3アンダー・25位タイに後退したが、しっかりと週末にコマを進めた。トータル9アンダー・単独首位に2020-21年シーズン日本ツアー賞金王のチャン・キム（米国）。トータル8アンダー・2位タイにトラビス・トレイス、コール・シャーウッド（ともに米国）が並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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