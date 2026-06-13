【フライパンでOK】チーズとろ〜り！ツナ缶で作る絶品「ダイナー風サンド」

チーズがとろりと溶けたホットサンド「ツナメルト」は、アメリカのダイナーで親しまれる定番メニュー。焼くとパンの中でチーズが溶け出すため、英語で「とろける」を意味する「メルト」から名付けられています。今回は、家にある材料で手軽においしく作れるツナメルトを3つご紹介します。

▼バターの香り漂う、ボリューム満点の厚切りサンド

4枚切りの厚切り食パンを使うので、食べ応えのある大満足の一品に。チェダースライスチーズを上下2枚ずつたっぷり使うのがポイントです。フライ返しでしっかり押さえながら焼くことでチーズがとろ〜りと溶け、バターの香ばしい香りが食欲をそそります。

▼ケチャップとオリーブオイルでザクッとおいしい

ツナマヨにケチャップをかくし味として加えた、うまみたっぷりのグリルドサンドイッチ。弱めの中火でじっくり焼くことで、外はザクッと香ばしく、中のチーズはじわじわとろ〜りと溶けていきます。おいしいコーヒーと一緒に味わいたくなる、休日の朝にぴったりの一品です。

▼トマトと万能ねぎをプラス！彩り豊かなホットサンド

ツナマヨにオリーブオイルと万能ねぎを合わせた具に、チェダーチーズとトマトをサンド。蓋をしてチーズが溶け始めるまで蒸し焼きにすることで、トマトのほどよいしんなり感とチーズのとろとろ感が絶妙に合わさります。食パン4枚で2人分できるので、週末のランチにもおすすめ。





ツナとチーズというシンプルな材料なのに、焼き方や組み合わせでこんなに個性が出るのがツナメルトのおもしろいところ。外食気分を家で手軽に楽しみたいとき、ぜひ作ってみてくださいね。