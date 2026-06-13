いよいよ開幕した サッカーワールドカップ。3匹のご長寿サルが、日本時間15日に行われる「日本vsオランダ」の勝敗を占った様子が、SNSで話題となっている。

【映像】驚きの占い結果（実際の映像）

40歳のヨザルおばあちゃん

まずは、平均寿命の倍の40歳という長生きおばあちゃん、ヨザルのよっちゃん。日本国旗に見立てたパンと、オランダと言えばの「チーズ」。勝利だと思う方を選んでもらう。どちらを選ぶのか。パン咥えて去っていき、日本を選んだ。

24歳のタラポアンおばあちゃん

タラポアンのくるみおばあちゃん。平均寿命の20歳を超える24歳だ。チーズを手に取って、完食…。オランダを選んだ。

約30歳のコモンおばあちゃん

そして、大本命、コモンおばあちゃんの登場。サッカー好きの飼育員が「占い師の雰囲気がある」ということで推薦されたコモンおばあちゃん。まだハッキリとは選べていない。FIFAランキング7位のオランダとの試合はやはり接戦になるということなのか。そして、占い結果は日本！

通常15年で長生きと言われるコモンマーモセットだが、コモンおばあちゃんは倍の約30歳。この奇跡のご長寿おばあちゃんたちの占いは当たるのか。サムライブルーの活躍に期待したい。

動画を見た人からは「驚きの展開！」「おもろすぎw」「これでさらに観る楽しみが増える！」などのコメントが寄せられている。

（『ABEM Morning』より）