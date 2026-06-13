◇W杯北中米大会1次リーグD組 米国 ― パラグアイ（2026年6月12日 ロサンゼルス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会のホスト国の1つ、米国が12日（日本時間13日）、1次リーグD組の初戦でパラグアイと対戦した。両チームがW杯で対戦するのは1930年の第1回ウルグアイ大会以来、実に96年ぶり。当時は米国が3―0で勝っていた。

試合会場のロサンゼルス競技場（ソフィスタジアム）では開幕セレモニーが行われ、歌手ケイティー・ペリーらが出演。早朝からスタジアムに詰めかけたファンは、米国代表ユニホームのほか、自由の女神から建国の父まであらゆるコスプレ衣装を身につけ、熱狂的な声援を送った。前半7分に米国がオウンゴールで先制すると、満員の観客は総立ちとなった。

米国でのW杯開催は1994年以来32年ぶり。今回はメキシコ、カナダと史上初めて3カ国での共催となった。米国は2002年日韓大会でのベスト8が過去最高成績で、前回22年カタール大会は16強。1次リーグD組ではパラグアイ、オーストラリア、トルコと対戦する。

2020年にオープンしたロサンゼルス競技場はカリフォルニア州イングルウッドに位置し、NFLのラムズおよびチャージャーズの本拠地。通常は人工芝ながら今大会のために天然芝が敷き詰められた。2028年ロサンゼルス五輪では開会式の会場となる。