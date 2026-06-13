◇米女子ゴルフツアー ダウ選手権第2日（2026年6月12日 ミシガン州 ミッドランドCC＝6301ヤード、パー70）

ダブルス戦の第2ラウンドがフォアボール（各自のボールでプレーしいい方のスコアを採用）で行われ、4位から出た古江彩佳（26＝富士通）＆西村優菜（25＝スターツ）組が9バーディー、ボギーなしの61をマークし、通算11アンダーで2位に浮上した。首位とは1打差。

1メートル53の古江、1メートル50の西村は「Minis（ミニーズ）」のチーム名で参戦している。その小柄な2人が圧巻のバーディーラッシュを披露した。

U―NEXTのインタビューで古江は「お互いにいいバーディーの取り合いができた。リズム感も凄く良かった」と話した。

インから出て前半は古江がけん引した。14番で残り135ヤードから8Iで2・5メートルに乗せて初バーディーを奪うと、15番、16番は5メートル前後のパットを決めて、17番では10メートルを超えるロングパットをねじ込んで4連続バーディーをマーク。折り返した後の1番も残り141ヤードから9Iで30センチにつけて貢献した。

古江は「ロングパットも決められたり、凄くいいリズムで行けた。優菜（西村）に楽になってもらうパターンもあって、良い流れだった」と振り返った。

その後は西村が引っ張る。2番で残り167ヤードから6Uで2メートルにつけると4番パー3（164ヤード）は7Wで1・5メートル、7番パー3（129ヤード）は8Iで2・5メートルとショットをピンに絡めてバーディーを重ねた。

西村は「前半はずっとエッティー（古江）に引っ張ってもらって自分は全然パターを打ってない感じだった。後半はショットでチャンスにつけた所で決め切れたので、お互い違う所で取れたのがスコアにつながったと思う」と笑みを浮かべた。

2人とも関西出身で2000年生まれ。ナショナルチームでもともに一緒に戦った仲で気心も知れている。

西村は古江を「安定感は抜群。隣にいる安心感が凄くある。今日はパットをたくさん入れてくれたので、前半エッティーのゴルフを見て、私も後半頑張ろうと思えた。凄くいい影響をもらっている」と称賛した。

一方の古江は西村について「私がうまくいけないパターンの時に気合を入れてくれて、バーディーチャンスにつけて取ってくれた。安心感があった」と信頼感を示した。

古江にとってはツアー3勝目、西村にとってはツアー初優勝を目指す週末になる。まずはフォアサム（1つのボールを交互に打つ）で戦う3日目に向けて「明日も1段階いいゴルフができれば」（西村）、「いいプレッシャーもある中で集中してお互いにいいラウンドができれば」と意気込みを口にした。