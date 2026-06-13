2025年度のツキノワグマの出没件数は全国5万776件で、ヒグマを含む捕獲数は1万4720頭とどちらも過去最多を記録。今年も春先から目撃件数が多いことから「キャンプ場2026年問題」が起きている。

【映像】キャンプ場のクマ対策（実際の様子）

去年から続くクマの脅威に各地のキャンプ施設が対応に迫られている 。ABEMA的ニュースショーではクマ出没地域のキャンプ施設を取材した。

長野県浅間山麓にある「信州とうみオートキャンプ場 Glänta（グランタ）」は、トレーラーキャビンやドッグラン付きサイトもあり、自然あふれるフィールドが魅力の施設だ。同施設の担当者は「食べ物を放置しないこと、クマよけの鈴や爆竹などで対策はしているが、近くでクマが出没したら閉鎖も視野に入れている」と現状を語る。

また、ダムの放水口が目の前にありダム愛好家にはうってつけの施設、北海道上川郡の「十勝ダムキャンプ場」は深刻な事態となっている。「例年であれば5月〜10月末までオープンしているが、クマの目撃情報があったため昨年は閉鎖。今年も目撃情報があったので閉鎖中です」と、営業休止を余儀なくされている。

今年4月からクマの目撃情報が続いている栃木県矢板市では、5日、住宅の敷地内に体長約1.5mのクマが出没した。同市にある、森を切り拓いて整備されたシンプルな施設「たかはら星の森キャンプ場」は、名前の通り星や月が綺麗に見えるというが、警戒を強めている。「まだキャンプ場付近にクマは出てきていないが、出ないことを祈るばかり。音や光で追い払うのは周囲の住民にも迷惑がかかるので、周辺の草を刈るなどの対策をとっている」。

目撃情報が相次ぐ長野県松本市では、住宅地にクマが出没し駆除された。松本市と隣接する塩尻市にあるグランピング場「enCamp（エンキャンプ）」の村上博志代表は「僕らのキャンプ場には年間1万人近く来ている。常にライトをつけていたり、音・人気がある状態になっているので、基本的にクマが出てくることはないはず」とした上で、「（昨年）松本に出た時は連日キャンセルの連絡も来た。『ここはクマが出ない』と言っても『市街地に出てますよね』『松本にも出てますよね』と言われる」と当時の苦悩を語る。この施設ではクマの目撃情報は一度もないというが、去年は600人以上のキャンセルが相次いだそうだ。

「キャンセルは一定数あるが、それにしてもすごいキャンセル料。2000万ぐらいは影響がクマなんじゃないか。2500坪の敷地全部に電柵を回して、オオカミの尿を輸入して、鳥獣の超音波の光センサー入れて、ゴミ箱は全部缶で臭いが出ないようにして、24時間365日ライトをつけて。目に見える形で対策しないと、お客さんが来てくれない」（村上代表）

それだけではなく、「クマが出たら宿泊費の2倍返金キャンペーン」を打ち出した。すると、このキャンペーンが話題となり集客にも直結。キャンセルで生まれた2000万円分の穴を埋めることに成功したという。「2倍返金キャンペーン」は今年も続行されている。

「ネガティブになっちゃダメだと思っていて、こういう時だからこそお客さんに選ばれるような価値をみんなで考えて、さらに価値のある施設になっていれば、お客さんが必ず戻ってくるので、今はとにかく耐えて良いサービスを作る時期だと思って頑張りましょうと」（村上代表）

（『ABEMA的ニュースショー』より）