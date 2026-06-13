13日深夜放送のTBS系「バース・デイ」（深夜0・58）は、レスリング男子フリースタイル97キロ級の吉田アラシ（22）に密着。レスリング一家に生まれた若き才能の強さの原点と、家族と歩む競技人生に迫った。

現在、男子97キロ級で国内42連勝中という驚異的な記録を誇る吉田。昨年の世界選手権でも銅メダルを獲得するなど、日本重量級の期待を一身に背負う存在だ。その強さの原点は、レスリング一家にあった。吉田は6人兄弟で、全員がレスリング経験者だ。

イランの父と日本人の母を持ち、3歳からマットに上がった吉田は、小・中学校時代に6度の日本一に輝くなど早々に才能を開花させた。父は「自分の子供たちは可愛い。厳しくしないと、人生の壁を乗り越える根性ある人間に育てられない」と、今でも週に一度は大学の練習場へ足を運び、直接指導を続けている。

国内では無類の強さを誇る吉田だが、「フィジカルの差がありすぎて壁が厚い」と体格で勝る海外勢に圧倒され、パリオリンピック出場を逃した。海外勢の分厚い壁を壊すために父と共に導き出した秘策が「マラソンレスリング」。体格で勝る相手に対し、組み手で相手の体力を削り、終盤で畳みかける戦術だ。このスタイルを極めるため、吉田は組み手パターンの徹底的な研究と、規格外のスタミナ強化に取り組んだ。

今年4月のアジア選手権。パリオリンピック金メダリストら強豪がひしめく中、進化した吉田のレスリングはどこまで通用するのか。果たして結果はいかに。