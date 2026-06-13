Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージG卓が6月12日に行われ、逢川恵夢（EARTH JETS・協会）が登場した。Mリーグ2025-26シーズンを終え、新たな熱戦が繰り広げられている個人戦の舞台。その入場シーンにおいて、逢川がトレードマークである美しい髪を大胆になびかせるパフォーマンスを披露し、ファンを大いに喜ばせる一幕があった。

【映像】ツヤツヤの黒髪をバサーッな瞬間

逢川といえば、直近のMリーグ2025-26の閉幕式での行動が記憶に新しい。自身のトレードマークである艶やかな長い黒髪を「バサーッ」とダイナミックになびかせたシーンが、麻雀ファンの間やSNSを中心とした界隈で大きな話題となり、バズを巻き起こしていた。

そんな注目の中で迎えたこの日のMトーナメント。逢川は入場シーンで、まさにその名シーンを再現してみせた。試合会場へ入る際、思い切り長い黒髪をバサーッとなびかせ、弾けるような満面の笑みを浮かべて登場。試合前の独特な緊張感が漂う試合会場を一瞬にして華やかな空間へと変える、抜群のファンサービスを披露した。

このお茶目で魅力あふれる姿に、配信画面のコメント欄は瞬く間に大盛り上がりとなった。画面に映し出された逢川に対し、ファンからは「むーこかわいいぞ」「ムーコかわいっ！！」「普通にかわいいやんけ」といった愛称を呼ぶ熱烈な声や称賛のメッセージが殺到した。

さらに、彼女の美しさを引き立てるヘアスタイルに対して「髪の毛きれい」と見惚れる視聴者や、対局を前にファンを楽しませる姿勢に対して「素晴らしいな」といった感嘆のコメントも相次いだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

