「あらゆる面で僕らより上」ロシア大会V戦士ポグバ、８年前と現フランス代表を比較。一方、条件付きで「W杯を制すには不十分」

「あらゆる面で僕らより上」ロシア大会V戦士ポグバ、８年前と現フランス代表を比較。一方、条件付きで「W杯を制すには不十分」