「あらゆる面で僕らより上」ロシア大会V戦士ポグバ、８年前と現フランス代表を比較。一方、条件付きで「W杯を制すには不十分」
ポール・ポグバ（モナコ）が、米大手スポーツチャンネル『ESPN』のインタビューに対応。北中米ワールドカップに臨むフランス代表について語った。
キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）、ウスマンヌ・デンべレ（パリ・サンジェルマン）、マイケル・オリーセ（バイエルン）。超強烈なアタッカー陣をはじめ、各ポジションで屈指のタレントを誇るフランス代表は、北中米W杯の優勝候補筆頭だ。
2022年までフランス代表に選ばれ、91キャップを積み上げたポグバも「誰もが彼らを優勝候補と見ていると思う。そうあるべきだ。おそらく世界最高の選手たちを擁しているからね」と太鼓判を押す。ただ一方で、33歳のレジェンドは続けてこう語った。
「当然ながら、それだけではワールドカップを制すには不十分だし、彼らにはより大きなプレッシャーがかかっている。可能な限り高い水準を維持しなければならない」
前回大会で準優勝のレ・ブルーは、２大会ぶりの優勝を目指す。では、現時点で今大会と2018年にW杯を制したチームを比べた際、どちらが上と言えるだろうか。
８年前に中心選手として優勝を経験したポグバは、次のような考えを示した。
「僕としては、選手としての才能やあらゆる面で、彼らは僕たちより上だと思う。そう、彼らは僕たちより上だ。だけど、もちろん、そのチーム力が彼らにワールドカップ優勝をもたらすよう願っているよ」
やはりキーマンは、キャプテンで絶対エースのエムバペだ。
「彼が少し厳しいシーズンを送ったと僕が言ったとしても、その『厳しいシーズン』が、ほぼ全てのストライカーにとって史上最高のシーズンになるだろうと想像できるか？それほど素晴らしい選手なんだ。彼にとって年間40ゴールを決めることが『厳しいシーズン』だなんて、理解できないよ。ただ言いたいのは、僕にとっては決して悪いシーズンではないということだ！」
覇権奪回へ。ディディエ・デシャン監督が率いるレ・ブルーはまず、日本時間６月17日にセネガルと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）、ウスマンヌ・デンべレ（パリ・サンジェルマン）、マイケル・オリーセ（バイエルン）。超強烈なアタッカー陣をはじめ、各ポジションで屈指のタレントを誇るフランス代表は、北中米W杯の優勝候補筆頭だ。
「当然ながら、それだけではワールドカップを制すには不十分だし、彼らにはより大きなプレッシャーがかかっている。可能な限り高い水準を維持しなければならない」
前回大会で準優勝のレ・ブルーは、２大会ぶりの優勝を目指す。では、現時点で今大会と2018年にW杯を制したチームを比べた際、どちらが上と言えるだろうか。
８年前に中心選手として優勝を経験したポグバは、次のような考えを示した。
「僕としては、選手としての才能やあらゆる面で、彼らは僕たちより上だと思う。そう、彼らは僕たちより上だ。だけど、もちろん、そのチーム力が彼らにワールドカップ優勝をもたらすよう願っているよ」
やはりキーマンは、キャプテンで絶対エースのエムバペだ。
「彼が少し厳しいシーズンを送ったと僕が言ったとしても、その『厳しいシーズン』が、ほぼ全てのストライカーにとって史上最高のシーズンになるだろうと想像できるか？それほど素晴らしい選手なんだ。彼にとって年間40ゴールを決めることが『厳しいシーズン』だなんて、理解できないよ。ただ言いたいのは、僕にとっては決して悪いシーズンではないということだ！」
覇権奪回へ。ディディエ・デシャン監督が率いるレ・ブルーはまず、日本時間６月17日にセネガルと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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