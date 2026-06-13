りくりゅう「次は夏季五輪挑戦しません？」仲良しやり取りに反響続々「2人で挑戦する姿、見てみたいような気もしますが（笑）」「ペア種目つくっておくれ」
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得した“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる木原龍一（33）と三浦璃来（24）が12日までに、それぞれのXを更新。仲が良さそうなやり取りを披露し、反響が寄せられている。
【写真】「この表情がめちゃ可愛い」木原龍一をじーっと見つめる三浦璃来
まず三浦が11日に「15年ぶりに自転車に乗ってます 風を感じながらゆったり乗りたいのに若干1名、アスリートモード全開なのでついて行くのに必死です」と投稿。翌12日、木原がこの投稿を引用して「次は夏季五輪挑戦しません？」と呼び掛けた。
この仲の良さが伝わる2人のやり取りに「2人で挑戦する姿、見てみたいような気もしますが（笑）」「IOC！！夏季五輪に自転車のペア種目つくっておくれ」などの反響が寄せられている。
【写真】「この表情がめちゃ可愛い」木原龍一をじーっと見つめる三浦璃来
まず三浦が11日に「15年ぶりに自転車に乗ってます 風を感じながらゆったり乗りたいのに若干1名、アスリートモード全開なのでついて行くのに必死です」と投稿。翌12日、木原がこの投稿を引用して「次は夏季五輪挑戦しません？」と呼び掛けた。
この仲の良さが伝わる2人のやり取りに「2人で挑戦する姿、見てみたいような気もしますが（笑）」「IOC！！夏季五輪に自転車のペア種目つくっておくれ」などの反響が寄せられている。