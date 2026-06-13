パチスロタレントの夏海が13日、Xを更新。「本日予定しております、東京都『国際センター高田馬場店』様での実戦来店ですが、不覚にも寝坊してしまった為、一般での入場となります。店舗関係者の皆様には、多大なるご迷惑をおかけし、本当に申し訳ありません」と、寝坊で午前9時30分の抽選での入場に間に合わないと、当日の直前になって説明し謝罪した。

夏海は「抽選から参加予定のファンの皆様には是非、そのまま抽選より参加してお待ちしていただけると幸いです。抽選から参加出来ないのが悔やまれる程、楽しめる店舗様です。少々お待たせしてしまいますがいつも以上に楽しんでいただけるように精一杯努めます」とファンに呼びかけた。

その上で「社会人として恥ずべき行為ですし信頼問題に関わる問題だと反省しております。今後は更に気を引き締めて行動します。改めて、関係者の皆様へ申し訳ありません」と謝罪。「完全に自己責任です。叩かれるべき内容であり、100%私が悪いので擁護はしないでください。盛大に叱っていただければと思います。一般入場云々ではなく『寝坊』というのがまずありえない事なので今後二度とこの様な事が起きないようにしっかり確認・行動してまいります」と猛省した。