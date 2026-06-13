お笑いコンビ・ピースの又吉直樹（４６）の作品がまた一つ生まれた。人気イラストレーター・たなかみさき（３３）とコラボし、書き下ろしのショートストーリーも収録された初の共著「失恋カルタ」（Ｇａｋｋｅｎ）が４日に発売された。社会現象にもなった小説「火花」の発売から１１年。様々な作品を作り続ける発想の源や小説執筆とコントなどの台本作りの共通点、さらに、米国で活動を続ける相方・綾部祐二（４８）との未来についても語った。（古本 楓）

寡黙でマイペースなイメージは一瞬で吹き飛んだ。しゃべり始めると、次々に理路整然と自分の考えを明かしてくれる。途中には記者を笑わせてくれるエピソードトークも披露してくれ、改めて又吉直樹という男の多才ぶりを実感した。

「失恋カルタ」には、失恋の孤独や恋愛の瞬間を描かれた読み句や書き下ろしのショートストーリーが収められた。５月までは同作が原案となった連続ドラマも放送。もともとは、自身の朗読会で読むために作ったという。「長いものを１時間、２時間読んでいるとお客さんも疲れてくる。できるだけリズムよく俳句や短歌を楽しむような感じで読めるものがあるといいなと思って作りました」

女性視点の句は自分に向けて作った。「『仕事のせいにして別れるのが特技ですか？』は、若い頃、創作を優先しがちなところがあったので、自分に対する思いを込めて作った」と明かす。誰もが共感でき、クスッとできるものも多く「自分も体験したことあるわみたいな感じで楽しんでもらえたらうれしい」と声を弾ませる。

２０１５年、芸人界初の芥川賞受賞から１１年。これまでさまざまなテーマの小説や作品を作り上げてきた。その発想は、日常生活や会話の中からインスピレーションを受けている。「自分はすごく恥ずかしいことやダサいことが嫌なんですけど、なぜかそういう体験をすると、そのことを人に伝えて楽になろうとする習性がある。それが仕事になっているって感じなんです」。着眼点や文章の書き方も幼少期から人と違ったと明かす。「小学生の頃から作文書くのもすごい好き。みんな起きたことを書いていくスタイルが多かったけど、僕は１つの場面だけを細かく書くのが好きだった。自分の中での感情が動いたり面白いと思ったり刺激的だって思ったことだけを書いていた」と語る。

高校時代はインターハイに出場するほどの強豪サッカー部に所属。自他ともに認める練習の虫だった。それ故、孤立することもあったというが、その経験が芸人になった時に生きた。「みんながしんどいって思うことが、自分は楽しいって思っていた。イマイチ努力って言ってる感覚が分からなかった。だからチームメートに嫌われたりする（笑）。その感覚が吉本に入った時にかなり得でした」

若手時代は毎日ネタを執筆。初めてもらった毎月４００字のエッセーの仕事も自分が納得するまで何度も書き直した。だからこそ、「火花」には絶対的な自信があった。「ゴーストライターおるやろとかいろいろ言われたんですけど、僕より下積みやってるやつはいない。面白いものを書けるっていう自信はありました。それでも、芥川賞とかのイメージはなかったです」

小説だけでなく、賞レースでも数多くの結果を残してきた実力派。２つの共通点は多いという。「小説の場合は、その１行を受けて次の１行を書いていく。コントをやる芸人もみんなそうしていると思う。キャラが決まってるので、何を言うかは相手の反応に対して言葉をつなげていくだけ」と又吉流の作り方を明かす。一方、違う点は何だろうか。「お笑いの場合はどうやってウケるかがゴールなので、それしか考えてない。小説の場合はこういう書き方したらウケるって思っても、これは誰にでも思いつく表現だなと思ったら、そうじゃない書き方を自分で選択したくはなります」。小説では自分なりの表現を大事にしている。

芸人・又吉直樹としては転換期を迎えた。一人での活動が増えてきた今、ピンネタという新境地に挑戦しようとしている。「近々、打ち合わせをしようかなと思っている。自分の中でこんなんできるのかなとか、考え始めている頃です」。スタイルについては「まだ分からない」と手探りな状態ではあるものの、「漫談や１人コント、いろんなパターンやってみようかなと思います」と意気込む。

ファンとして気になるのは相方・綾部の存在。相方の話を始めると、又吉の頬も自然と緩む。「綾部は問題もあるけど、見てたら『おもろい人間やなぁ』って思う。僕が綾部に求めることはもうない」と信頼感を口にする。

再集結についても前向きな姿勢を貫いている。「（綾部が）帰ってきた時は一緒に何かやれたらうれしい。解散する予定もないし、面白いことやれたらいいなと思ってます」。そのために自己研さんを忘れない。「僕自身がピンネタあるいはコンビのコントを作って、綾部が『それちょっとやりたいかも』ってなるようなものを作る。自分自身がもっと面白いことをいっぱいやって、どっかで合流できたら」と近い将来を思い浮かべていた。

最後にありきたりかもしれないがあえて聞いてみた。「今、小説『又吉直樹』は何章あるうちの何章ですか？」

又吉は息つく間もなく、答えてくれた。

「７章あるうちの４章ですかね。ピースとして世に出るまでが１章やとして、世に出てからが２章。僕が本を書いて３章、ほんで最近４章が始まった感じ。自由に表現できる環境が整ってきたなと思っているので、５０歳になった時に、ピンネタで舞台に立ちながらいろんな文筆もする。自分が書いた作品で、綾部と合流する。そうなってたらいいなと思う」

誰にも描くことができない又吉直樹の人生はまだ道半ばだ。

◆又吉 直樹（またよし・なおき）１９８０年６月２日、大阪府出身。４６歳。９９年、ＮＳＣ東京校に５期生として入学。０３年、前のコンビ解散後に、綾部祐二と「ピース」を結成。１０年、フジテレビ系「ピカルの定理」が放送開始。同年、キングオブコント準優勝、Ｍ―１グランプリ決勝進出。１５年、小説「火花」でお笑い芸人として初の芥川賞受賞。２６年、６年ぶりの長編小説「生きとるわ」を発売。１６４センチ、５８キロ。