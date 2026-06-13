元レスリング世界女王で、現在はボクシングに挑戦している山本美憂（５１）が、プライベート姿を披露した。

１３日までに自身のインスタグラムを更新し、ＹｏｕＴｕｂｅの一部をショート動画で紹介し「本編は１４日の２０：００です！」と呼びかける。ボクシングに挑戦する様子に密着したようで、食事する姿を撮影。山本は「計量１日前です」と説明し、「朝起きて１．３（キロ）オーバー。あしたは計量１時だから、あともう２〜３時間くらいしたら食べるの終わり」と撮影スタッフに話しながら、タンクトップ姿でステーキとパパイヤシードをおいしそうに食べた。

山本はレスリングの世界選手権で３度優勝。２０１６年に総合格闘技へ転向し、ＲＩＺＩＮに参戦。２３年大みそかにＲＩＺＩＮ女子スーパーアトム級王者・伊澤星花に敗れ、総合格闘技から引退していた。今年３月にオーストラリア・シドニーで行われた「Ｎｅｕｔｒａｌ Ｃｏｒｎｅｒ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎｓ」主催大会でプロボクシングデビュー。５１・０キロ契約６回戦でミシェル・マック（オーストラリア）と対戦し判定負けを喫したが、５１歳の今も新たな挑戦を続けている。

また、娘の山本ミーアは今年３月に自身のインスタグラムで、母と同じ事務所である「Ｕ−ＰＲＯＪＥＣＴ」にモデルとして所属したことを報告。母譲りの美形顔とスタイルで、母との２ショットもたびたびアップしている。