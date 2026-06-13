2026年6月、サッカーW杯がいよいよ幕を開けた。今大会の森保ジャパンは「史上最強」との呼び声も高い。悲願のベスト8進出、さらに「その先」に到達することはできるのか。

【一覧表あり】20位〜1位までのランキング結果を一気に見る

今回、「文春オンライン」では、歴代のW杯日本代表メンバー（1998年〜2022年）のうち、本大会での出場経験がある選手を対象に「あなたの心に残る最高の選手は？」というテーマでアンケートを実施。5月23日〜6月7日の16日間で、20〜50代を中心に、190人の投票が集まりました。

それでは、アンケート回答者のみなさんから寄せられたコメントとともに、結果を発表します！（※以下、出場機会のあった年を併記）



（左から）久保建英、香川真司、中村俊輔 ©︎文藝春秋

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20位 浅野拓磨（MF・FW／22年）

「カタールW杯のドイツ戦でロングパスを受け、1人でゴールを決め切ったあのシーンが強烈に印象に残っています」（21歳・男性）

「ドイツ戦で見せた、あの劇的なドリブルゴールは忘れられません」（67歳・男性）

「大舞台であの一発を決め切る圧倒的な勝負強さ。前回大会のハイライトを演出したと思います」（31歳・男性）

19位 楢粼正剛（GK／02年）

「まさに日本の守護神と呼ぶにふさわしい」（64歳・男性）

「日本の守護神として4度もW杯メンバーに選ばれ続けた」（54歳・女性）

「2002年日韓W杯でのセービング。川口能活選手とのハイレベルな正GK争いも含めて、印象深い」（52歳・男性）

18位 呂比須ワグナー（FW／98年）

「1998年フランスW杯でのジャマイカ戦、W杯日本初ゴールをアシストしたシーンが忘れられない」（46歳・男性）

「ブラジルからの帰化選手としての並々ならぬ覚悟と、日本代表としての誇りを持った大活躍」（51歳・男性）

「泥臭く前線で体を張って日本を支えてくれた」（49歳・男性）

17位 久保建英（MF・FW／22年）

「東京五輪では全選手の中でシュート数ナンバーワン。同郷でもあり高校時代から注目していた」（72歳・男性）

「ピッチに入ると何かが起きる、そんなドラマを作れるところも含めてスターかなと」（64歳・女性）

「幼い頃から一人で海外へ渡って武者修行を重ね、日本代表に立派な勝ち星を与え続けてきた素晴らしい逸材」（92歳・女性）

「日本のエースになる男」（66歳・男性）

16位 堂安律（MF・FW／22年）

「前回のカタールW杯、グループステージのドイツ戦で突き刺した同点ゴールに大興奮しました」（59歳・男性）

「『オレが絶対に点を獲る』という強い姿勢。ゴールを決めるタイミングがいつ見ても本当にすごい選手だと思います」（68歳・男性）

「前回大会のゴールがとても印象に残っている。決めてほしい時に決められる決定力は魅力的。今大会でも期待してます」（56歳・男性）

15位 香川真司（MF・FW／14年、18年）

「やっぱり『天才』と称された男。プレイに一切の無駄がなく、本当に素晴らしい選手だと思います」（58歳・男性）

「ボルシア・ドルトムントでの大活躍。世界的にはまだ無名だったところから、一気に活躍してその名を世界に知らしめた」（55歳・男性）

「シュート力が他の選手とは段違いでした」（69歳・男性）

「最高峰のビッグクラブであるマンチェスター・ユナイテッドまで昇りつめた日本人。本当にすごいなと強く印象に残っています」（48歳・女性）

14位 遠藤保仁（MF／10年、14年）

「どんな状況でも冷静沈着にゲームをコントロールする姿に、いつも勇気をもらっていました。特にパスセンスの素晴らしさは唯一無二で、観ていてワクワクさせてくれる最高の司令塔だと感じています」（30歳・女性）

「どこでプレーしても変わらない、安定した姿が印象的でした」（67歳・男性）

「技で支える職人って感じでカッコ良かった」（27歳・女性）

「2010年南アフリカ、デンマーク戦でのフリーキック。（本田圭佑選手とキッカーの奪い合いになり）蹴るべき人が蹴っての価値ある1点が本当に嬉しかった」（65歳・男性）

13位 井原正巳（DF／98年）

「ピッチ上で偉ぶることなく、常に淡々と自分の仕事をこなす」（82歳・男性）

「Jリーグ開幕前の日産の頃からずっと応援していました」（59歳・男性）

「プレーが非常に正確であり、ディフェンスの要としてこれほど頼りになる選手はいなかった」（61歳・男性）

「W杯初出場を決めた『ジョホールバルの歓喜』の瞬間、それまで冷静だった井原選手が涙を流して喜んでいた姿が忘れられない」（40歳・女性）

「最高のキャプテンです」（33歳・女性）

12位 稲本潤一（MF／02年、06年、10年）

「W杯3大会連続出場を果たしたレジェンド。2002年日韓大会での大活躍とゴールが今でも一番印象に強く残っています」（46歳・男性）

「横浜で行われた日韓W杯・ロシア戦での決勝ゴールは、本当にうれしくて体中が震えました」（43歳・女性）

「母国開催のワールドカップで、日本に最初の勝ち星（ロシア戦の決勝ゴール）をもたらしてくれたのは彼。本当に感動しました」（56歳・男性）

「まだ日本代表の実力が世界に通用するのか疑問を持っていた時期でしたが、日韓大会で稲本選手が挙げた2ゴールを見て、『日本は世界で戦える』と確信が持てました」（58歳・男性）

「2002年日韓W杯のベルギー戦、相手ディフェンス数人を力強く抜き去ってゴールを決めたあの姿。全盛期のマラドーナが重なりました」（52歳・男性）

11位 中村俊輔（MF／06年、10年）

「日本が世界に誇る最高の選手。世界を相手に一歩も引けを取らない。大口を叩かなくても、パフォーマンスで人目を集めなくても、実力が全てを物語ります」（64歳・女性）

「彼のプレーを見ていて、一番すがすがしい気持ちになりました」（74歳・男性）

「あの黄金の左足から繰り出されるフリーキックのワクワク感が本当に凄かったです」（37歳・男性）

「どのフリーキックも本当に芸術的。それだけに、2002年の日韓ワールドカップでもし彼がメンバーに選ばれていたらどうなっていただろうかと、今でも想像してしまいます」（47歳・男性）

「ただ見ているだけでワクワクさせてくれる選手。すべてのワールドカップに彼が必要だった」（53歳・女性）

「フリーキックの技術の高さは群を抜いていました」（82歳・男性）

〈三笘薫でも本田圭佑でもない…サッカーW杯日本代表「あなたの心に残る“最高の選手”ランキング」1位に輝いたのは？〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）