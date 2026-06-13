頭に缶がはまり前が見えないネコをバス運転手が救出　トルコ　迷子のロバ2頭を発見…かわいさに思わず警察官も絶叫　アメリカ

トルコで走行中のバスの前にネコが歩いてくる瞬間がカメラに捉えられた。

ネコは頭に缶がはまっていて前が見えなくなっていたが、運転手がバスから降りて救出した。

一方、アメリカでは、警察官が迷子になっていたロバ2頭を発見、飼い主に無事送り届けたという。

まさか…頭に缶がはまったネコ

トルコ・マラティヤで2月19日に撮影されたのは、バスが停車する瞬間だ。

突然、運転手が停車させた理由は、バスの前で動く黒い影だった。

ふらふらと歩いていたのはネコだったが、頭を見てみると白い筒のようなものがついていた。

“筒”の正体は缶だった。ネコの頭がはまってしまっていたのだ。

前が見えないネコのもとに運転手が駆け寄ると、けがをさせないよう慎重に缶を外し、救出した。

助けられたネコはお礼を言うように振り返り、去っていった。

かわいすぎる…迷子のロバを保護

一方、アメリカ南部・テネシー州で5月29日午前5時ごろ、警察官が絶叫していた。

叫んだ理由は、2頭のロバだ。絶叫級のかわいさに、警察官も思わず撮影していた。

ロバは迷子になっていたため、警察官たちは「犬がほえてる？怖いね、大丈夫だよ」とやさしく声をかけながら家まで誘導した。

通報から約2時間半後、ロバは無事に飼い主のもとへ帰ることができた。

（「イット！」 6月10日放送より）