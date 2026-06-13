100均で即買い足したわ！500円でも後悔なし！家中設置したくなる優秀家電

クローゼットや納戸、押し入れなど、部屋の照明だけでは少し見えにくい場所は意外と多いもの。そんな場所で手探りになったり、スマホのライトを使ったりするのは少し面倒ですよね。そこでおすすめなのがダイソーのセンサー付きライト。収納スペースや廊下などの明かり不足が気になっている場所で大活躍しますよ！

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商品情報

商品名：人感・明暗センサー LED ロングバーライト（Type-C・白色）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480762418

半間サイズの押し入れならコレ1本でOK！ダイソーの『人感・明暗センサー LED ロングバーライト（Type-C・白色）』

収納スペースの明かり不足を手軽に解消したいなら、ダイソーの『人感・明暗センサー LED ロングバーライト（Type-C・白色）』がかなり便利です。

家電小物売り場で見つけて、お値段550円（税込）だったのですが、あまりに便利でいくつか買い足したほど！詳しくご紹介します！

特徴はなんといってもサイズ感。カードと比較すると約３倍ほどの長さがあります。半間サイズの押し入れなら1本でも十分なロングサイズです。

センサー式で、暗い場所で人の動きを感知すると自動で点灯し、約20秒後に消灯します。ON／OFFの操作いらずで便利です。

センサー感知中は点灯状態を維持してくれるので、作業中の明かりを確保できます。

充電式だから電池交換いらず！マグネット着脱で充電もラク！

このライトは繰り返し使える充電式なのがポイント。電池式のセンサーライトは、使っているうちに電池交換が必要になりますが、こちらはType-C充電式。

満充電時の最大連続点灯時間は約5時間。本体側面に充電ポートがあり、約2時間で満充電になります。充電中は赤色LEDが点灯し、完了すると消灯するので、ひと目で分かりやすいです。

USBケーブルは付属していないので、手持ちのものを使うか、ライトとあわせて購入するのがおすすめです。

本体裏面にはマグネットを搭載。付属の金属パネルを壁などに貼り付ければ、磁石の付かない場所にも取り付け可能です。

納戸やクローゼット、玄関、廊下、物置など、お家のあちこちで大活躍します！

マグネット自体は小さめですが、本体が軽量なので設置後に落下することはありませんでした。取り外しもスムーズで、充電が必要なときはサッと外して、終わったら戻すだけなのでラクです。

側面の電源スイッチを3秒長押しでON／OFFでき、ON状態でボタンを1回押すと2〜3秒だけ点灯するので、設置位置の確認もしやすいです。

クローゼットはどれくらい明るくなる？

カメラで撮影するとかなり暗く見えますが、補助照明としては十分な明るさがあります。半間の押し入れ全体を隅々まで照らせるほどの明るさではありませんが、部屋の照明と組み合わせて使う補助ライトとして考えると十分実用的です。

センサーの反応も良好でした。薄暗い環境でもしっかり反応してくれるので、近づいても点灯しないというストレスはほとんどありません。

服や靴下を見分けるには十分な明るさがあり、収納スペースの中身を確認する作業がかなりラクになりました。

特に効果を感じたのは、外光がまったく入らないクローゼットで点灯させた時。これまで手探りで服を探していた場所でも、ライトが点灯すると収納しているアイテムを判別できるようになりました。

薄暗い場所へ行くたびにスマートフォンのライトを点けたり、部屋の照明をわざわざ点けたりする手間も減り、とても快適になりました。

今回は、ダイソーの『人感・明暗センサー LED ロングバーライト（Type-C・白色）』をご紹介しました。

500円商品ですが、クローゼットや押し入れ、玄関収納など家のあちこちで使いたくなる便利さで、買って大正解でした！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。