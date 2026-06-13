やってない人は損してるかも！今すぐできる！目を1.5倍に見せるメイクテク

メイクマニアのライターkana.sです。目を大きく見せたいのに、なぜか思ったように盛れないと感じることはありませんか？実は、アイシャドウやアイラインの入れ方を少し変えるだけでも、目元の印象は大きく変わります。今回は、今すぐ取り入れやすいデカ目メイクのポイントをご紹介します。

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使用アイテム

今回のメイクで使用するアイテムです。

CEZANNE フェイスアイパレット 02 クラッシーピンク

CEZANNE ジェルライナー 70 グレージュ

エテュセ アイエディション（マスカラベース）

アイシャドウの塗り方

アイシャドウを塗る際は、上まぶたは整える程度に、ピンクベージュやライトブラウン系の淡い色でふんわり覆うイメージで乗せていきます。

しっかり発色させるというよりは、まぶたの色味を自然に補正するくらいの軽さを意識すると、今っぽい抜け感を出すことができます。

逆に、下まぶたには目尻側を中心にメインカラーをじんわり滲むように入れることで、立体感とニュアンス感のある目元に仕上がります。

上まぶたを明るめに仕上げることでまつ毛が際立ちやすくなり、下まぶたに重心を置くことで、目を大きく見せつつ中顔面短縮効果をプラスすることができます。

アイラインの描き方

アイラインは、抜け感のあるブラウン系のペンシルアイライナーを使い、目尻を中心に控えめに描いていきます。

長く跳ね上げすぎると不自然に見えやすいため、目の形を少し延長する程度のイメージで入れると自然に馴染みます。

ブラックよりも柔らかく見えるブラウン系は、アイラインが苦手な方でも取り入れやすいカラーです。

また、グレージュ系を選ぶと、目元に透明感が出ておしゃれな雰囲気も作りやすくなります。

さらに目元を強調したい時は、まつ毛の隙間を少しずつ埋めるようにラインを足すことで、やりすぎ感を出さずに目力をプラスできます。

マスカラの塗り方

上まつ毛はビューラーでしっかりカールをつけてから、ロングタイプやクリアブラックなどの繊細なマスカラを使って、上に向かって伸ばすようなイメージで塗っていきます。

ボリュームを出しすぎるよりも、自まつ毛を自然に強調するくらいの軽さを意識すると、目元がすっきり今っぽく仕上がります。

下まつ毛は塗りすぎると重たく見えやすいため、ダマにならないよう注意しながら、黒目下あたりを中心に軽く塗るのがポイントです。

マスカラは縦幅を強調することを意識すると、不自然にならずに目を大きく見せることができます。

今回は、今すぐ取り入れやすいデカ目メイクのポイントをご紹介しました。ぜひ参考にしてみてくださいね。