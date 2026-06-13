100均で買って本気で助かった〜！貼っとくと作業効率がアップ！仕事が捗る便利シール
商品情報
商品名：ショートカットキーステッカー（Windows／Excel）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480764740
貼るだけで作業効率がアップ！ダイソーの便利なPC用ステッカー
PC操作中にショートカットキーを使うと便利ですよね。ただ、ふとしたときにどのキーだったか忘れてしまうことも…。
ネットでいちいち調べるのも面倒だなと思っていたところ、ダイソーの電気小物売り場で『ショートカットキーステッカー（Windows／Excel）』というものを見つけ、気になって購入してみました。
ダイソーの公式サイトで「話題の新商品」の項目に掲載されていたこの商品。Windows版のほかに、同じサイズでMac版も販売されています。
筆者が使用しているPCはWindowsなので、今回はこちらのWindows版を使用していきます。
Windowsのショートカットキーだけでなく、Excelのショートカットキーがまとめられたステッカーもセットになっています。
フィルムのような表面がつるつるしたステッカーです。パソコンに最初から貼られているシールのような質感で、ある程度の耐久性も期待できそうです。
『ショートカットキーステッカー（Windows／Excel）』のサイズ感や使い心地は？
これは便利！と思って勢いで購入したのですが、思っていたよりもサイズが大きいことがわかりました。もともとモニターの台座部分に貼ろうと思って買ったものの、ステッカーが大きくはみ出してしまうため貼れず…。
また、ノートPCのレッツノートに合わせてみると左側にもやや大きく、はみ出してしまいました。
右側は最初から貼られている小さなシールの上になら貼ることができました。
ちなみに、ダイソーの公式サイトには、サイズが約7.5cm×8.5cmと書かれていました。失敗を防ぐためにも、貼りたい場所のサイズを確認してから購入するのがおすすめです！
サイズには注意する必要がありますが、いつでもショートカットキーを確認できるため作業効率が上がり、時短にもつながります！よくマウスパッドに書かれているものもありますが、こちらのステッカーのほうが見やすい印象です。
新たなショートカットキーを覚えるのにも、とてもいいグッズでした！
今回は、ダイソーの『ショートカットキーステッカー（Windows／Excel）』をご紹介しました。仕事やちょっとした作業でPCを使う方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。