100均で買って本気で助かった〜！貼っとくと作業効率がアップ！仕事が捗る便利シール

PCで作業していると、ふとしたときにどのキーだったか忘れてしまうことがありますよね。わざわざネットで調べなくても、ダイソーの『ショートカットキーステッカー』が一発で解決！ショートカットキーをまとめたステッカーで、貼るだけでいつでも確認できて作業が捗ります。購入時の注意点も含めて詳しくご紹介します！

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商品情報

商品名：ショートカットキーステッカー（Windows／Excel）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480764740

貼るだけで作業効率がアップ！ダイソーの便利なPC用ステッカー

PC操作中にショートカットキーを使うと便利ですよね。ただ、ふとしたときにどのキーだったか忘れてしまうことも…。

ネットでいちいち調べるのも面倒だなと思っていたところ、ダイソーの電気小物売り場で『ショートカットキーステッカー（Windows／Excel）』というものを見つけ、気になって購入してみました。

ダイソーの公式サイトで「話題の新商品」の項目に掲載されていたこの商品。Windows版のほかに、同じサイズでMac版も販売されています。

筆者が使用しているPCはWindowsなので、今回はこちらのWindows版を使用していきます。

Windowsのショートカットキーだけでなく、Excelのショートカットキーがまとめられたステッカーもセットになっています。

フィルムのような表面がつるつるしたステッカーです。パソコンに最初から貼られているシールのような質感で、ある程度の耐久性も期待できそうです。

『ショートカットキーステッカー（Windows／Excel）』のサイズ感や使い心地は？

これは便利！と思って勢いで購入したのですが、思っていたよりもサイズが大きいことがわかりました。もともとモニターの台座部分に貼ろうと思って買ったものの、ステッカーが大きくはみ出してしまうため貼れず…。

また、ノートPCのレッツノートに合わせてみると左側にもやや大きく、はみ出してしまいました。

右側は最初から貼られている小さなシールの上になら貼ることができました。

ちなみに、ダイソーの公式サイトには、サイズが約7.5cm×8.5cmと書かれていました。失敗を防ぐためにも、貼りたい場所のサイズを確認してから購入するのがおすすめです！

サイズには注意する必要がありますが、いつでもショートカットキーを確認できるため作業効率が上がり、時短にもつながります！よくマウスパッドに書かれているものもありますが、こちらのステッカーのほうが見やすい印象です。

新たなショートカットキーを覚えるのにも、とてもいいグッズでした！

今回は、ダイソーの『ショートカットキーステッカー（Windows／Excel）』をご紹介しました。仕事やちょっとした作業でPCを使う方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。