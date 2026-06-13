もっと早く買うべきだった…後片付けが圧倒的に楽！皿洗いが楽になる100均の実用的な紙

ダイソーで購入した『天ぷら敷紙』が、予想以上の便利アイテムでした。見た目を華やかにするだけでなく、余分な油をしっかり吸収してくれるため、揚げ物が最後までサクサク。さらにお皿が油で汚れにくくなり、面倒な洗い物もぐっと楽に。ネットで話題になるのも納得の実力です。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：天ぷら敷紙

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：185mm×240mm

内容量：40枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4901367050805

油を吸ってくれる紙が家事を圧倒的に楽にする！

ダイソーの『天ぷら敷紙』は、天ぷらや揚げ物の油を吸ってくれるキッチングッズ。

最近、SNSで「ダイソーの天ぷら敷紙が便利！」という口コミを見かけたので、実際に購入して試してみました。

せっかくなら見た目も楽しみたいと思い、少し価格が高い籠目模様タイプを選択。

正直、最初は料理を華やかに見せるための飾りアイテム程度に考えていたのですが、使ってみると想像以上に実用的で驚きました。

ダイソーの『天ぷら敷紙』の気になる吸油力は？

まず感動したのがその吸油力です。天ぷらを紙の上にのせておいたところ、わずか5分ほどで油がしっかり吸収されている様子。

余分な油が取れるおかげか、天ぷらのサクサク感も長持ちしているように感じられました。

食事が終わる頃には、さらに大きな油染みができていて驚き。少しでも油の摂取量を抑えたい筆者にとっては、かなり高評価ポイントです。

さらに嬉しかったのが、後片付けの楽さ。普段なら天ぷらを直接お皿に盛ると、食後にはお皿が油でギトギトになりがち。

しかし、この敷紙を使うことで余分な油を吸い取ってくれるため、洗い物の手間がかなり軽減されました。

海苔を巻いたおにぎりにも使えるとのことで、試してみました。

ご飯粒は多少くっつきましたが、海苔の部分はほとんどくっつきませんでした。

お皿洗いが比較的楽になるので、日々の家事を少しでも軽くしたい方におすすめです。

今回はダイソーの『天ぷら敷紙』をご紹介しました。

日本製という点も安心感があり、食品に直接触れるものなので、品質面を重視したい方にも◎気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。