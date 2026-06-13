100均で無言で即カゴ行きだったよね〜「なんだこれは！」「一見ミスマッチなのが面白い」

お弁当やおにぎりを作るとき、ちょっと遊び心をプラスしたいなら、セリアで手に入るユニークなコラボグッズがおすすめです。「世界の謎と不思議に挑戦する」で有名な雑誌の世界観を、そのままお弁当グッズに落とし込んだようなデザインはインパクト抜群！いつものランチがなんだかミステリアスな雰囲気に変わります♡

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オカルト雑誌とお弁当グッズがコラボ！セリアの『ムー アルミホイル』

商品名：ムー アルミホイル 20cm幅×2m

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅20cm×長さ2m

販売ショップ：セリア

JANコード：4964549066629

世界の謎や超常現象、未確認生物などを扱うオカルト情報誌「月刊 ムー」とのコラボグッズを、セリアで発見！

お弁当グッズとオカルト雑誌という、一見ミスマッチな組み合わせが面白く、キャラクターグッズ売り場で思わず足を止めました。知っている人なら思わず反応してしまうようなアイテムです。

なかでも目を引いたのが、『ムー アルミホイル』。宇宙を思わせるデザインになっていて、売り場でも存在感がありました。

両サイドにはホイルが脱落しにくいストッパー付き。指で押し込めば中のホイルが飛び出しにくくなる作りで、快適に使えます。

ホイルはムーのロゴ柄！包むだけでミステリアスな雰囲気に…

ホイルにはムーのロゴ柄が全面にプリントされています。「機密」の文字や宇宙人のイラストも入っていて、広げるだけでもかなりインパクトがあります。

刃は紙刃タイプなので、使い終わったあとはそのまま燃えるごみとして処分しやすいのも嬉しいポイント。

なお、アルミホイルなので電子レンジで使用できないのはもちろんですが、オーブン・オーブントースター・直火も不可となっているため注意が必要です。

このホイルは調理用ではなく、包材として楽しみたいアイテム。お弁当やサンドイッチの包装、お菓子のラッピングにも良さそうです。

おにぎりを包んでみると、普通のおにぎりなのにどこか意味深な見た目に。

学校や職場で取り出したときに話題になること間違いなしのアイテムです。

「ムー」の文字がおかずに出現！ケーキデコにも♪『ムー ランチピックス』

商品名：ムー ランチピックス5本入

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：タテ50mm×ヨコ20mm×厚さ3mm

内容量：5本入

販売ショップ：セリア

JANコード：4964549066667

『ムー ランチピックス』は、ムーのロゴがそのままピックになったデザイン。5本入りで、赤と黒の2色が入っています。

おかずに刺すだけで、どこか怪しげな空気が漂います…。キャラものとはまた違う独特のユニークさがありますよね。

ピックの先端はこぶがない作りになっていて、食材へスッと差し込みやすいのも使いやすいポイント。ミニトマトやウインナーなどにも刺しやすいです。

今回は、セリアの「月刊 ムー」コラボグッズをご紹介しました。オカルト雑誌とランチグッズという意外な組み合わせですが、インパクト抜群で印象に残るアイテムでした。

お弁当だけでなく、ケーキやスイーツのデコレーションに使っても面白そうです。普通のピックでは少し物足りないときでも、これを添えるだけでぐっと個性的な見た目になります。

ちょっと変わったデザインやおもしろ雑貨がお好きな方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。