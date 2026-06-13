◆米大リーグ ロイヤルズ―アストロズ（１２日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）

アストロズのＹ・アルバレス外野手（２８）が敵地のロイヤルズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。１回２３号２ラン＆２４号満塁と１イニング２発６打点で、シュワバー（フィリーズ）に並んでメジャー全体のホームランダービートップに並んだ。

２３号は右腕アビラの外角球を流し打って左翼席に叩き込むと、打者一巡で迎えた２死満塁。２番手右腕ブラックの内角へのスイーパーをバックスクリーンに叩き込んだ。飛距離４１９フィート（約１２７・７メートル）の完璧弾に、ダイヤモンドをゆっくりと一周。敵地ファンは呆然と見送るだけだった。

この日、先発した今井には十分すぎる援護と思われたが、４安打１四球で３点を失った場面で交代。２番手も打たれて１回持たず５失点となり防御率は６・４３となった。

４月末までに１２本塁打して月間ＭＶＰにも輝いたアルバレスは５月に入り２１試合で３本とペースを落としていた。しかし、現地２５日からのレンジャーズ３連戦で５本塁打を放って再び量産ペースに乗せてきた。２０本のホワイトソックスの村上宗隆内野手が右ふくらはぎ裏を痛めて欠場しており、ア・リーグのホームランダービーは独走気配に入ってきそうだ。

１１日現在、打点も４８で１差の３位、打率も３割１分６厘でトップと１分５厘差で追っており、３冠王の可能性十分なシーズンとなっている。