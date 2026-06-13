イングランド2部ブラックバーンの元日本代表FW大橋祐紀（29）が、新シーズンに向けて抱負を語った。湘南から広島を経て24年夏にブラックバーンへ移籍、2年目の昨季は途中出場も含めて38試合全てに出場、前シーズンより1点上回る10点をマークした。6月下旬から3年目のシーズンへ向けてトレーニングがスタートするが、さらなるステップアップと日本代表復帰を目標に掲げた。

大橋はまず、2年目のシーズンを、こう振り返った。「1年目より試合に出たし、ケガもなくできてよかった。成長できているが、もっとカベを破りたい。得点は10点で、前シーズンと差がない。割り切って、ゴール前に入ることを意識したが、もっと取りたかった」

湘南時代は前十字靱帯（じんたい）断裂などの大きなケガも経験したが、献身的な守備と得点感覚の鋭さで結果を残し、広島を経てブラックバーンへ。1年目からチームの中心選手として活躍している。

「日本人はうまいし組織的。Jリーグでやっていたことが通用するし、フィジカルも特にイングランド仕様にしたところはない。イングランドでも献身的な選手が評価されるので、日本人にはアドバンテージになる」と、ブラックバーンの2年間で通用した部分をあげた。もちろん、イングランドに行ったからこそ感じた課題もあった。「日本では1メートル90や2メートルもあるCBと対戦することはない。高さもパワーもある相手と対戦してしっかりボールが収められるようにならないと」大型DFにどう対峙するかをあげた。

ブラックバーンは2部だがすぐ上にはプレミアリーグがあり、欧州5大リーグがある。大きな目標は、あと少しのところにがある。「日本でみんなが目標にしているが、欧州に行ったことでもっと身近に感じられるようになった。その舞台で活躍できるようにもがきたい」と欲を見せる。そのためにも大橋はポストプレーなど武器を磨き、さらに成長を目指している。

ブラックバーンはロンドンから列車で約4時間、自然豊かな小さな工業都市、スペインやアフリカ、中東などから食材が届き、食生活でも不自由はないという。クラブも1875年創立の古豪で、イングランドリーグ開幕時に参加した12チームのひとつとして知られていて生活は充実している。

W杯については「選手としてたずさわってきたので、目標の優勝を目指して、突き進んでほしい」と日本代表にエールを送る。大橋も24年に日本代表として2試合出場した経験があり、まだ復帰を諦めたわけではない。「代表で出場したときに結果を残せなかったのは、実力がなかったと真摯に受け止めている。今の日本代表を見ると、トップリーグでやっている選手がほとんど。もうひとつ上のステージに行くことで、日本代表が再び近づくと思っている」と、新たな目標に掲げた。

今シーズンから、ゴール数に応じて出身地松戸市の小学校へボールを贈ることも始めた。3年目のシーズンへ向けては、「試合数は日本より多いし、数字だけ見ると物足りない。もっと結果が欲しい。ボールを収められて、競り合いで負けず、チームが苦しい時に点が取れるストライカーになるために、技術もフィジカルも、積み重ねられたらいいと思う。ハングリーさをどんどん沸き立たさせてくれる」と、さらなる飛躍を誓った。