ギャル曽根、“大好き”コメダ珈琲のお気に入りメニュー3品を紹介「行くといつも食べるのは決まって3つ」 こだわりも明かす
タレントのギャル曽根（40）が9日、自身のブログを更新。名古屋発祥の喫茶店チェーン・コメダ珈琲で“決まって食べる”という3品のメニューを明かした。
【写真】ギャル曽根が決まって注文する1品は…ホイップクリームがこんもり盛られた『シロノワール』
コメダ珈琲は大好きな喫茶店だといい、「行くといつも食べるのは決まって3つ。たまごサンド。ホットドッグ。シロノワールのホイップ変更」と定番の注文メニューを紹介した。
「シロノワールはアイスじゃなくてホイップ派です 是非行ったらやってみてね〜!!!」とこだわりを明かし、ホイップクリームがこんもりと盛られた『シロノワール』の写真をアップ。
「たまごサンドとホットドッグもかなりおすすめ!!!」とイチオシしていた。
【写真】ギャル曽根が決まって注文する1品は…ホイップクリームがこんもり盛られた『シロノワール』
コメダ珈琲は大好きな喫茶店だといい、「行くといつも食べるのは決まって3つ。たまごサンド。ホットドッグ。シロノワールのホイップ変更」と定番の注文メニューを紹介した。
「シロノワールはアイスじゃなくてホイップ派です 是非行ったらやってみてね〜!!!」とこだわりを明かし、ホイップクリームがこんもりと盛られた『シロノワール』の写真をアップ。
「たまごサンドとホットドッグもかなりおすすめ!!!」とイチオシしていた。