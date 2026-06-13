史上最大規模のサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）が幕を開けた。

開幕にあたり、元日本女子代表（なでしこジャパン）の澤穂希さん（４７）に大会の見所や日本代表への期待を語ってもらった。

シンデレラボーイ、必ず出る

Ｗ杯はサッカー選手ならほとんどの人が憧れ、目標としている場所です。２０１１年女子Ｗ杯ドイツ大会で優勝した時は、毎日の練習や試合でチームの結束力が高まり、自分たちが追い求めていたサッカーが出来上がっていくのが目に見えた。いいチームに仕上がっている手応えがありました。優勝後は、今まで生きてきた世界が百八十度変わりました。自分自身の生活や女子サッカーを取り巻く環境などで、想像を超えることが起きました。

今の代表は、その頃のなでしこジャパンと雰囲気が似ていると感じています。オンは真面目に、オフはすごく笑顔が多く、いい意味での緊張感とリラックス感があり、すごく楽しそうだなと思います。誰が出ても同じくらいのパフォーマンスができる選手たちがそろっているし、森保監督が求めているサッカーを皆が理解しているのも伝わってきます。

チームが目標に掲げる「優勝」を期待しています。ただ、そこへの道のりは簡単ではない。大事なのはコンディション。１試合良ければいいというものではなく、大会中は全員がコンスタントに同じパフォーマンスを見せる、または状態を上げていかなければいけない。

私は当時、体のメンテナンスはトレーナーに任せて、サッカーを離れた部分では、チームメートとカフェに行ったり、読書をしたり、お風呂に入ったり。試合に１００％で臨めるよう練習するので、それ以外のところでは、リラックスしながら心を充実させることを意識していました。選手には、今、自分たちが持っている力を出し切って、あの舞台に立てる喜びや感謝を胸に、納得できるプレーをしてほしいです。

実は人生最初で最後の「ゾーン」を経験したのは、１１年ドイツ大会決勝で決めた同点ゴールの瞬間です。何十年もかけて、あの日の、あのゴールのために、今まで頑張ってきたんだと思える最高のご褒美でした。Ｗ杯は必ずと言っていいほど、シンデレラボーイ、シンデレラガールが出てきます。誰にでもチャンスはあるし、日本代表も含めて誰がヒーローになるか楽しみです。

米国でプレーした経験がありますが、エンターテインメント性では日本人にない感覚があると思います。スポーツの場では老若男女関係なく、すごく会場が盛り上がる。だからＷ杯自体も活気のある良い大会になるのではないかと期待しています。

さわ・ほまれ 東京都出身。１５歳で代表入りを果たし、Ｗ杯は２０１５年まで６大会連続で出場した。１１年大会では主将として優勝に貢献。最優秀選手（ＭＶＰ）と得点王に輝き、その年の国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の女子世界最優秀選手に選ばれた。代表通算２０５試合出場、８３得点はいずれも日本歴代最多。１５年に現役を引退した