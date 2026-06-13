道枝駿佑がハマり役だったと思う「出演作」ランキング！ 2位『消えた初恋』、では1位は？
「なにわ男子」の道枝駿佑さんの出演作には、本人の持つ透明感や真っすぐな雰囲気が役柄と重なった作品も多くあります。キャラクターの魅力を自然に引き出す姿が、「まさにハマり役」と感じた人も少なくありません。
All About ニュース編集部は5月26日、全国10〜60代の男女300人を対象に「道枝駿佑出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「道枝駿佑のハマり役だったと思う出演作」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『消えた初恋』（テレビ朝日系／2021年）です。「Snow Man」の目黒蓮さんとダブル主演を務め、恋のおまじないとして書かれた消しゴムの名前をきっかけに始まる、勘違いラブコメディー。道枝さんはピュアで優しい男子高校生・青木想太、目黒さんは恋に不器用な硬派男子・井田浩介を演じています。
ビジュアルの再現度が高く、服のフードやカーテンにくるまって隠れたり、すぐ顔に出てしまったりと少しおバカでかわいいリアクションは青木そのもの。井田に頭をなでられる通称「井田ポン」や手つなぎデートなど、胸キュンシーンも満載です。
回答者からは「豊かな表情と抜群の透明感で、胸キュンな青春ラブコメがハマり役だったと思います」（60代男性／北海道）、「純粋で可愛らしい高校生の役が、彼の柔らかい雰囲気にぴったりだったから」（40代男性／大阪府）、「少し抜けているというか、愛らしいキャラクターがピッタリだったと感じました」（20代女性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系／2022年）です。1995年の放送から絶大な人気を誇る、謎解きドラマの王道作品。金田一耕助の孫・金田一一役は事務所の先輩たちが代々受け継いできた役どころで、道枝さんは5代目となります。
歴代の金田一シリーズでは、さまざまな「はじめちゃん」が演じられてきましたが、本作はスタイリッシュさが印象的。原作にあるコミカルな雰囲気や愛嬌（あいきょう）は残しつつ、スマートな長ぜりふやドSな演技など、令和版の金田一像を確立しています。
回答コメントでは「童顔なので役に合ってた」（30代女性／北海道）、「今までの金田一ではなく、道枝さんの金田一を演じることができていたため」（40代男性／神奈川県）、「道枝くん自身がジャニーズに入るきっかけであり、ずっと憧れ公言していた「金田一」の5代目を満を持して演じ切った、まさにファンにとっても本人にとっても究極のハマり役だと思ったからです」（30代男性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は5月26日、全国10〜60代の男女300人を対象に「道枝駿佑出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「道枝駿佑のハマり役だったと思う出演作」ランキングを紹介します！
2位：『消えた初恋』（青木想太）／44票
2位にランクインしたのは、『消えた初恋』（テレビ朝日系／2021年）です。「Snow Man」の目黒蓮さんとダブル主演を務め、恋のおまじないとして書かれた消しゴムの名前をきっかけに始まる、勘違いラブコメディー。道枝さんはピュアで優しい男子高校生・青木想太、目黒さんは恋に不器用な硬派男子・井田浩介を演じています。
ビジュアルの再現度が高く、服のフードやカーテンにくるまって隠れたり、すぐ顔に出てしまったりと少しおバカでかわいいリアクションは青木そのもの。井田に頭をなでられる通称「井田ポン」や手つなぎデートなど、胸キュンシーンも満載です。
回答者からは「豊かな表情と抜群の透明感で、胸キュンな青春ラブコメがハマり役だったと思います」（60代男性／北海道）、「純粋で可愛らしい高校生の役が、彼の柔らかい雰囲気にぴったりだったから」（40代男性／大阪府）、「少し抜けているというか、愛らしいキャラクターがピッタリだったと感じました」（20代女性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位：『金田一少年の事件簿』（金田一一）／69票
1位にランクインしたのは、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系／2022年）です。1995年の放送から絶大な人気を誇る、謎解きドラマの王道作品。金田一耕助の孫・金田一一役は事務所の先輩たちが代々受け継いできた役どころで、道枝さんは5代目となります。
歴代の金田一シリーズでは、さまざまな「はじめちゃん」が演じられてきましたが、本作はスタイリッシュさが印象的。原作にあるコミカルな雰囲気や愛嬌（あいきょう）は残しつつ、スマートな長ぜりふやドSな演技など、令和版の金田一像を確立しています。
回答コメントでは「童顔なので役に合ってた」（30代女性／北海道）、「今までの金田一ではなく、道枝さんの金田一を演じることができていたため」（40代男性／神奈川県）、「道枝くん自身がジャニーズに入るきっかけであり、ずっと憧れ公言していた「金田一」の5代目を満を持して演じ切った、まさにファンにとっても本人にとっても究極のハマり役だと思ったからです」（30代男性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)