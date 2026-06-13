佐々木朗希が先発も…

【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・シカゴ）

ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に臨んだ。珍しい地上波NHKで放送された一戦だったが、大谷翔平投手はスタメンを外れ、ファンからも嘆きの声が上がった。

大谷は、前日11日（同12日）のパイレーツ戦では13号を含む4打席4出塁の活躍を見せていたが、7回に代打を送られて交代していた。球団は「左膝の炎症」と発表。状態が懸念されたものの、試合後にデーブ・ロバーツ監督は軽症を強調し、ホワイトソックス戦の出場を示唆していた。

しかし一夜明け、この日のスタメンに大谷の名前はなかった。指揮官は「いくつかの画像診断では（構造上の問題は）何も見つからなかった。私は最初ハムストリング（を負傷したの）だと思っていたが、膝だった」と説明し、「負傷者リスト（IL）に入るような状況ではない」とした。大事を取って休養させたとしている。

一方、日本時間の土曜朝8時40分開始のゲームは地上波NHKで放送されるなど大きな注目を集めていた。しかし、スタメンが期待されていた大谷は不在。さらに、ホワイトソックスでは村上宗隆内野手も負傷離脱し、西田陸浮外野手も3A降格と、先発した佐々木朗希投手以外の日本人選手の出場は難しい状況となっている。

「せっかくの地上波も大谷欠場」「NHKはせっかく地上波放送にしたのに、大谷さんもムネも欠場というツキの無さ」「大谷翔平vs村上宗隆を想定しての地上波だっただろうに……見たかったけどね」「NHKも大谷翔平、村上宗隆、西田陸浮の揃い踏みということで地上波放送なんだろうが、この3人がスタメン不在とはNHKもさすがに読めなかったろう」「NHKさんよりによってツイてない」「村上も大谷もいないのに地上波中継」とファンもまさかの形に嘆いている。（Full-Count編集部）