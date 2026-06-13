◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・Ｗソックス戦のスタメンを外れた。前日１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦では左膝の炎症のため７回に途中交代していた。

この日の試合前、ロバーツ監督は「検査でも異常は見つからなかった。膝が少し腫れただけで、うまく管理できる状態だ。ＩＬ（負傷者リスト）入りを考えるような状況ではない。理想としては明日は出場できることを期待している。ただ、必要ならもう一日休ませるかもしれない」と話した。この日の試合は代打としても起用しない“完全休養”とすると明かした。

一方、Ｗソックス・村上宗隆内野手（２６）は右太もも裏の肉離れのため負傷者リスト（ＩＬ）入りしており、この日の試合前の取材対応では「（ドジャース相手に）プレーしたかったのが本音ですけど、できないので、ベンチでしっかり応援しようと思います」などと話した。

この日、レートフィールドのグッズショップでは大谷と村上のコラボＴシャツ（４４・９９ドル＝約７２００円）が販売されていたが、主役がそろって“不在”のアクシデント。まさかの事態となったが、日本人を中心に注目を浴びていた。