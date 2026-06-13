お笑いコンビ、爆笑問題が12日、東京・東銀座の時事通信ホールで「タイタンライブ」に出席した。

田中がNetflixで話題の戸田恵梨香（37）主演の「地獄に墜ちるわよ」で描かれた占師の細木数子さんを取り上げると、太田は「すごい人だった。芸人が改名させられて、ひどい名前になった』と振り返った。

田中が「X−GUNが丁半コロコロ、アニマル梯団（ていだん）のコアラは『ハッピハッピー。』になった」と振り返ると、太田が「春風亭小朝が金髪豚野郎に、X−JAPANのTOSHIが化け物アゴ男ね」と過去のトラブルをいじった。

この日、サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会の仕事のため不在だったウエストランド井口浩之（43）について、田中は「現地に行ってるんだから、すごい」。太田は「スタメンですよ。三苫が外れた時、もしかしてと思った」とボケた。

田中が「3カ国共同開催だよね」と言うと、太田は「アメリカ、イラン、イスラエル。ホルムズの悲劇」とボケた。田中は「戦争だろ！」とツッコんだ。

田中は「芸能界で話題になっているのが、あのちゃん」と、嫌いな芸能人に鈴木紗理奈の名前を挙げてトラブルになったことを指摘。太田は「フワちゃんって言っておけよ」とボケて「あのちゃんは演出家にピー音を入れておいてくださいって言っていたのに」と話した。