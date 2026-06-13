お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武（64）が13日放送のTBSラジオ「土曜朝6時 木梨の会。」（土曜前6・00）に出演。11日（日本時間12日）に開幕したサッカーW杯北中米大会への熱い思いを語った。

大のサッカー好きで知られる木梨。開口一番「やっぱサッカーの話からか」と口に。「皆さん、（日本）代表選手しか興味ないから昨日見てないでしょ？私は2時からセレモニーを見て、4時からホームゲームスタートしておりますよ。昨日のゲームはメキシコ対南アフリカ。こういうのを見て」と興奮げに語った。

「今もやってますね。カナダ戦。ボスニア（・ヘルツェゴビナ）がイタリアに勝ってやってきていますから。とにかく知らない国が強いです。何が起きるか分からないのが昨日から始まっております」と説明。「いよいよ始まります！なんかドキドキしています」と胸を高鳴らせた。

タレントの所ジョージに「代表戦じゃないのに所さん見ないでしょ？カナダ戦見た？見てる？韓国戦見た？」と質問攻め。所は「俺はにわかファンなんだから。憲ちゃんと違って、セレモニーから見るみたいなのはないの。やってたら見るし、やってたら応援するし」と話した。