政府・自民党は、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案の採決で、参政党から賛成を取り付けることに成功した。

国民民主党が反対に回ることで、少数与党の参院で過半数に達するかが危ぶまれていた。今後の与野党の対決が見込まれる法案でも、政策ごとに野党の一部から協力を得て、成立を図りたい考えだ。（林航、鶴田瑛子）

「与党に加え、参政党にもご賛同いただいた。再審制度を大きく前進させるものだ」

木原官房長官は１２日の記者会見で、衆院法務委員会での改正案の可決を受け、こう意義を強調した。

最初に法案への賛成を働きかけた先は、国民民主だった。自民は５月中旬に党内で了承した直後から、小林政調会長らが水面下で接触を始めた。自民側によると、当初は賛成の感触を得ていたが、今月に入り、国民民主は「証拠の開示が不十分だ」などとして態度を硬化させたという。

参院で与党会派は計１２０議席で、過半数（１２４）に届いていない。参院で否決されても、与党は衆院で再可決できる「３分の２」以上の議席を持つが、自民幹部は「簡単に『３分の２』は使えない。一時は廃案の可能性も考えた」と明かす。

窮地で協力を打診したのが、元自民議員も所属する参政だった。参政側にも「重要政策の決定に関与し、実績を作りたい」との思惑があり、法案の付則を修正することで合意した。

参政の神谷代表は１２日、記者団を前に、自民との関係を「是々非々だ」と表現した上で、「（政策を）初めて形にできた」と自信を見せた。

一方、国民民主内では不満の声が漏れている。榛葉幹事長は１２日の記者会見で、神谷氏が改正案を「６０点から７０点ぐらい」と評価したことを念頭に、「６０点、７０点と言った政治家もいるが、冤罪（えんざい）が起こりうる」と批判した。

ただ、政府・自民は、国民民主との連携も引き続き模索している。日本国旗の損壊行為を処罰する「国旗損壊処罰法案」では、参政に協力を要請するとともに、国民民主とも修正協議を進めている。「法案ごとに丁寧に説明し、賛同してくれる野党を見つけたい」（自民幹部）としている。