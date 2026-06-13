森保ジャパンが、北中米W杯一次リーグの初戦（日本時間15日午前5時キックオフ）で対戦するオランダ代表に正真正銘の＜隠し玉＞がいる。

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オランダのクーマン代表監督がW杯メンバー26人を発表した際、英プレミアのウエストハム所属のFWクリセンシオ・サマーフィル（25）は「本当にビックリした」というコメントを発したが、それもそのハズだ。

俊足ウインガーとして知名度はあったが、それまで「代表歴0試合」の選手に過ぎず、オランダ国内でもいきなりのW杯メンバー入りは完全に想定外だった。サプライズは続いた。3日のアルジェリア、7日のウズベキスタンとの調整試合に右のサイドアタッカーとして先発。一気に「代表歴2試合」をカウントした。

試合では、持ち味の縦への突破力を武器に相手ゴールに何度も迫り、オランダの「隠し玉 スピードスター」として注目されているのである。

両親は旧オランダ領スリナムの出身。ロッテルダムで生まれたサマーフィルは、U−16代表を皮切りに年代別オランダ代表の常連選手だった。19歳で英プレミアのリーズに移籍するなどステップアップを果たすも、なかなかオランダ代表からは声が掛からずじまい。

それが親善試合の代表メンバーに招集されるのではなく、いきなりW杯というヒノキ舞台のチケットを手渡され、サマーフィルのヤル気に火をつけた。アルジェリア、ウズベキスタン戦とも爆発的加速で右サイドを駆け抜け、ウズベキスタン戦では相手ファウルを誘発してPKを獲得。チームの2−1の勝利に貢献した。フリージャーナリストの藤江直人氏が言う。

「オランダ伝統の快足ウインガーの系譜に連なる韋駄天選手です。そのスピードは＜ボールを持ってない時よりもボールを保持している方がずっと速い＞と形容されている。身長174センチ・体重68キロは、オランダ選手の平均的体躯よりもかなり小柄だが、その分、スピードに加えて俊敏性も素晴らしく、対戦国にとっては大きな脅威となるでしょう。サマーフィルと相対するポジションは日本の場合は左のウイングバック（WB）。そこで森保監督は、左WBに攻撃系選手を起用するのではなく、たとえばDFが本職の鈴木淳之介を投入し、サマーフィルの突破を封じる戦法を採用するかもしれません」

オランダ代表でのプレースタイル、味方との連係など情報量が際立って少ないサマーフィル。日本相手に牙をむいてくるだろう。要警戒選手だ。