育成出身の大砲候補に覚醒気配だ。

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このところ、目覚ましい活躍を見せているのが西武の長谷川信哉（24）だ。12日の巨人戦では初回、先発の竹丸から先制となる適時二塁打。左中間を大きく割り、ワンバウンドでフェンスを越えようかという当たりだった。

その後は小兵の滝澤が2打席連続適時打を放ち、先発の高橋光も7回を投げて1安打無失点。3−0で巨人との初戦をモノにし、ソフトバンクがヤクルトに敗れたことで交流戦首位となった。

長谷川はもっか打率.291、8本塁打、23打点。交流戦に限れば、打率.367は12球団2位の好成績だ。

2020年育成ドラフト2位で敦賀気比（福井）から入団。183センチ、80キロ（現在は90キロ）と恵まれた体格に加え、50メートル5秒8の俊足で、パワーとスピードを兼ね備えた大型外野手として評価されていたが、育成指名に留まった。

ある球団OBは「これには事情がある」と、こう続ける。

「長谷川はもともと投手。高校2年春に外野手に転向し、打撃に専念するようになった。しかも、3年時はコロナ禍で次々と大会が中止。実戦の機会が少なかったことが原因です。素質自体は高く評価されていたが、高校通算本塁打は14本と、肝心の実績が乏しかった。育成指名になったのはそのためです」

強肩と俊足を生かした守備で活躍する一方、経験不足が祟ったのか、プロ入り後は打撃面で伸び悩んでいた。昨季は打率.225、6本塁打、36打点。これがキャリアハイだったといえば、その苦戦ぶりがわかるだろう。

かねてから長谷川を「素質はあるのにもったいない」と評し、アドバイスを続けてきた名球会会員で西武OBの山粼裕之氏は、「打撃フォームに進化が見られます」とこう続ける。

「以前の長谷川は姿勢が高く、バットをやたら動かしていたため、上手くタイミングを取れていなかった。それが昨季の途中あたりから、重心を落としてどっしり構えるようになり、安定感が出てきた。もともと外野手としてはリーグトップレベルの守備力の持ち主。打撃での確実性が増せば、更なる活躍が期待できます」

借金32でどん底の最下位に沈んだ24年から2年。西武の若手は順調に育っているようだ。