ナショナルズ傘下2Aの小笠原慎之介（28）が12日、巨人入団で基本合意と報じられた。

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中日時代の2024年オフ、ポスティングでナショナルズと2年総額350万ドル（約5.6億円）で移籍。先発5番手候補だったものの、1年目の昨季は23試合中、先発は2試合のみ。主に中継ぎとして1勝1敗、防御率6.98と散々だった。今季は3Aで3試合、2Aで8試合とマイナー暮らしを余儀なくされていた。

メジャーリーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏は「今のナショナルズでは小笠原の出番はなかった」と、こう続ける。

「ナショナルズは数年前にそれまでのFA補強によるチーム強化から、『ドラフト戦略と育成』に方針転換。過渡期は当分続くと思われ、その穴埋めとして小笠原を獲得したわけですが、育成が順調な上に、前巨人のグリフィンが7勝2敗、防御率3.46と活躍するなど、現在はナ・リーグ東地区3位と予想外の好調ですからね。そうでなくともイキのいい若手がひしめいる上、3Aの先発ローテも20代前半ばかりですから」

実際、小笠原が球団の期待に応えられなかったのは事実だ。

「メジャーでの平均球速は144キロ。日本人投手も多くは渡米後に筋力アップに励み、球速を上げるケースが多い。それが中日時代とほぼ同じ。スカウティングリポートによれば、変化球もチェンジアップ、ナックルカーブ、スライダーのすべてがマイナス評価で、空振りが取れない投手と判断されている。今季、2Aでは防御率2.15と好成績なのは、若手打者が多く、打者が変化球に慣れていないため。ベテランが多い3Aでは同5.68だった」（友成氏）

トレードの駒にすらならず、マイナー暮らしから脱出不可能――とあれば、日本球界復帰を選んだのも無理はない。とはいえ、ポスティングで出て行ったにもかかわらず、同一リーグの巨人に移籍された中日ファンは憤懣やるかたなし。SNSでも小笠原に対する彼らの恨み節で溢れている。

小笠原は中日戦で登板する際は、古巣ファンのブーイングを覚悟した方がよさそうだ。

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中日と言えば、日刊ゲンダイでは山粼武司氏によるコラムを連載中。そこでは、中日に対する思いや意見などが忌憚なく綴られている。●関連記事 【もっと読む】中日について俺が思うことを言っちゃおう も要チェックだ。