北中米W杯はピッチ外も話題に

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕した。4年に一度のサッカーの祭典。開会式から試合まで豪華な面々が彩り、ファンの視線を釘付けにした。

開幕戦に先立ち行われた開幕セレモニー。世界的歌手シャキーラらが熱唱し、会場は大盛り上がりとなったが、日本で話題になったのが公式テーマソング「DNA」を世界的テノール歌手のアンドレア・ボチェッリと共に歌ったイジェだ。

スタイル抜群の美女は韓国出身のシンガーソングライター。Netflixアニメ「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の主題歌「Golden」で世界的なヒットを生んだ。W杯の大舞台でもその歌唱力がお披露目された。

X上では日本ファンから「菜々緒がいる」「え菜々緒さん？にそっくり」「めっちゃ菜々緒みたいな人おる」「菜々緒のような美しさだ」と、その容姿から女優でモデルの菜々緒と重ね合わせる声が続出していた。

客席にもファンの視線を奪う人がいた。この日の韓国―チェコ戦に来場したのが、韓国の世界的人気ガールズグループ「aespa」のメンバー、ウィンターとカリナだ。2人は試合前にインスタグラムを更新し、観戦を報告した。

日本でも東京ドーム公演を行うなど絶大な人気を誇り、昨年はNHK紅白歌合戦にも出場した。母国代表に客席からエールを送ったが、現地での目撃情報を含め、試合中から瞬く間に情報が拡散された。

X上には「W杯でまさか見られるとは思っていなかった」「史上最高に可愛い代表サポーター！」「うわあ、マジで美しい」「もはや彼女たちが完全に主役！ 赤のユニがめちゃくちゃ映えてる！」など海外ファンからのコメントが殺到した。

また、日本のファンからも「AIかと思った」「カリナとウィンターに応援される韓国代表羨ましい」「国際映像も早くカリナとウィンター映せ」などの声が上がり、大盛り上がりだった。

会場の関係者席にはサッカー界のレジェンドの姿が多く見受けられ、ピッチ外にも熱視線が注がれる。始まったばかりのW杯。果たして、ここからどんな人たちが大会を彩ってくれるのか。



（THE ANSWER編集部）