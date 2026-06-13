【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#6

【前回を読む】世界の代表発表のトレンドはとんでもないことに…なんといってもクレージーだったのは我がブラジルだ

ボンジーア！ いよいよW杯が開幕した。実はキックオフの笛が鳴る前から、目に見えないケガとの闘いが繰り広げられている。

現在、各国の最終調整が進んでいるけど、会見の際に監督たちが最も多く口にする言葉は「戦術」でも「勝利」でもなく、「回復」だ。今回ほどケガで出場できない選手が多い大会はない。それは数字にも表れているよ。本来なら代表入り確実のはずが、ケガのために選考から漏れた選手の数は、2002年16人、06年15人、10年18人、14年24人、18年22人、22年30人。そして今回は現時点で34人！ 日本の三笘、南野もそうだよね。

でも、欠場者よりもっと怖いのは「出場する負傷者」だ。例えばネイマール（ブラジル）。なんとか代表には滑り込んだとはいえ、全然万全じゃない。ハリー・ケイン（イングランド）も直前の親善試合でゴールはしたけど、背中に慢性的な痛みを抱えている。ベテランの多くは、出場できても完全に健康な状態じゃない。一見元気そうでも、とんでもない疲労を隠し持っている選手もいる。つまり「登録メンバー=戦える選手」じゃないんだ。彼らは大会中に突然消えてしまうリスクがある。そうなったら、チームにとってはとんでもないダメージだ。

僕が応援する南米の強豪国2人の主力選手が、負傷してメンバーから外れた。6日のエジプトとの親善試合で左太ももの内転筋を痛めたブラジルのSBウェズリー、約1カ月前に右鎖骨を骨折したウルグアイのMFアラスカエタだ。

選手の疲弊の一番の原因は、激しい試合そのものにあるわけじゃない。年を重ねるごとに蓄積される過度な負荷、つまり多すぎる試合数にあるとスポーツ医学の権威たちは指摘している。ここ20年間でプレーすべき試合の数はとてつもなく増えた。国内リーグ、カップ戦、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、ネーションズリーグにW杯予選……。地獄のような忙しさだ。

状況をさらに悪化させるように、FIFAは昨年から新しい形のクラブワールドカップを付け加えた。その結果、トップ選手のスケジュール帳から、夏の休暇が消えちゃったよ。

かつて試合の勝敗を左右するのは名監督や戦術、スター選手の存在だったが、今では医師、理学療法士、フィジカルコーチが同じくらい重要になっている。選手をいかに回復させられるか。今大会は「選手の体がどこまで持つか」で優勝が決まるかもしれない。それって本当にサッカーなのかな……。

（Ricardo Setyon／ジャーナリスト）

▽翻訳=利根川晶子（とねがわ・あきこ）埼玉県出身。通訳、翻訳家。1982年W杯でイタリア代表タルデッリに魅せられ、89年にイタリア・ローマに移住。「ゴールこそ、すべて」（スキラッチ自伝）など著書、訳書多数。