◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・Ｗソックス戦のスタメンを外れた。前日１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦では左膝の炎症で７回に途中交代。状態が心配されていた。

「１番」には大谷に代わってＡ・コール外野手が起用された。２球連続ストライクの後、低めに外れるスライダーに軽くバットを合わせ、逆方向の右前に打ち返して出塁した。ＤＨで先発起用されたのは８番のＳ・エスピナル。０―１の２回に無死満塁で第１打席を迎え、初球スイーパーを左前にはじき返した。逆転２点適時打となり「１番」と「ＤＨ」の大谷の代役２人がいきなり躍動した。

試合前にメディアの取材に応じたロバーツ監督によると、「投手・大谷」の次回登板は予定通り１７日（同１８日）の本拠地・レイズ戦の予定。今後の起用法や管理体制を見直す必要はあるかと問われると「いや、短期的には本人の状態次第で多少変わるかもしれないが、基本的には変わらない。水曜日（１７日）に先発登板をすると思っているし、今のところは特に変えるつもりはない」とした。