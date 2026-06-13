ハイチ

日本時間14日午前10時、C組のハイチとスコットランドが対戦する。52年ぶり出場のハイチと、28年ぶり出場のスコットランド。久々に本大会へ戻ってきた両国の特徴を紹介する。

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フランス人のミニェ監督の下、予選を通して堅守とサイド攻撃を磨き上げた。絶対的存在のアデが最終ラインを引き締め、中盤でベルガルドが攻撃を組み立てる。幅を取ったウイングがサイドを攻略し、予選得点王のナゾンが仕上げる形は、対戦国にとって大きな脅威になり得る。

堅守速攻が浸透。コンパクトな守備ブロックでボールを奪い、手数をかけずに一気にボールを前へ。このスタイルが「格上」とも戦った北中米カリブ海予選で機能。常連国のコスタリカ、ホンジュラスを尻目に、52年ぶりの出場を勝ち取った。

速攻は2＋1のユニット（2CBとボランチ）でプレスを引きつけつつ、素早くサイドへ展開。右ウイングのイシドールら俊足アタッカーのスピードを生かす。サイドアタッカーが一対一の場面をつくることが狙い。

そのサイド攻撃に厚みを加えるのが、積極的に高めのポジションを取る両SB。特に右のアルカスが攻撃的。ボールを失った際の攻守の切り替えも徹底され、これがカウンター対策の生命線となる。

・過去最高 1次リーグ

・前回大会 北中米カリブ海予選敗退

・予選成績 北中米カリブ海3次予選C組1位 6勝2敗2分

スコットランド

1998年以来28年ぶりの本大会出場。タテ志向の強さ、サイドアタック、当たりの強さを特徴とするチームだ。マクトミネイ、マッギン、ロバートソンといったリーダーたちが持てる力を発揮すれば、強豪国にとっても難しい相手となる。

攻撃において中核的な役割を担うのがマクトミネイ。4-2-3-1のトップ下をスタートポジションとしながら、いわゆる「10番」として2ライン間でパスを受けるより、サイドからの展開に合わせてゴール前に走り込む「8番」的な動き、最前線でCFと並んで2トップを構成する「11番」的な動きが主体となる。

ロバートソンのクロス、マッギンの2ライン間からの仕掛け、マクトミネイのエリア進入が主な武器となる。守備はコンパクトなブロックとハードワークが基本。派手さはないものの、泥くささが強みとなっている。

・過去最高 1次リーグ

・前回大会 欧州予選敗退

・予選成績 欧州予選C組1位 4勝1敗1分