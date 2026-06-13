【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】

【恩師直撃】鈴木彩艶〈前編〉恩師が語る“根っからのレッズの子”の素顔と飛躍の原点（浦和ジュニアユース・ユース元監督・工藤輝央）

DF谷口彰悟（ベルギー1部シントトロイデン／34歳）

30歳で初の海外挑戦に踏み切り、2022年カタールW杯に初参戦。24年夏にベルギーに新天地を求めた直後、左アキレス腱断裂の重傷を負いながら25年秋に完全復活。2度目のW杯となる北中米大会では、代表最終ラインのリーダーとして期待を集めている。筑波大、川崎時代に足かけ6年間、指導した風間八宏・現南葛SC監督に話を聞いた──。

◇ ◇ ◇

──（母校）大津高の平岡和徳TAが「谷口は風間さんのところで大きく成長した」と話していました。

「（筑波大学の後輩に当たる）平岡のところから来る選手はみんな能力が高いんです。谷口に関しても『どこのポジションがいいのか』と平岡に尋ねたら『僕も分かりません』と回答した（笑い）。見た感じだと身体能力が高かったですし、将来的に日本代表になるならどこがいいのかを考えた時、ボランチとCBの両方で可能性がありそうだなと思いました。ただ、当時の筑波には森谷（賢太郎=川崎スタッフ）や八反田康平（JFL=ジェイリースFC）がいたので、まずはCBで使いました。昔のCBはただ跳ね返せればよかったけど、中盤でボールもつなげるような技術が必要となってきていました。そこにスピードがあればなおいい。彰悟は時代のニーズに合った選手だったと感じます」

──風間さんの代名詞である「ボールを止める・蹴る」の練習も徹底的に行ったそうですね。

「はい。その技術を高めないとサッカーが速くならないので。彼は熱心に取り組んでくれました。筑波大の学生は子供たちを教える機会もあるんですが、その時も本当にうまくないと見本になれない。彰悟自身『どうしたら子供たちとうまくプレーできるか』を考えたでしょうし、その経験を自分自身のプラスにしていったと思います」

──大学時代の転機は？

「1年秋の関東大学リーグだったと思うんだけど、『今日はあんまりよくないな』という日があって、右ワイドに抜擢したことがあったんです。本人は『これは罰ゲームだな』と思ったらしく、メチャクチャ頑張っていいプレーをした。川崎でも最初、左SBで起用したことがありましたけど、慣れないポジションでもだんだん自分のものにしてしまう。その吸収力や適応力の高さに驚かされた記憶が脳裏に焼き付いていますね」

──まさに万能型プレーヤーですね。

「そう。何をやらせても人や環境のせいにせずに高い意識を持って取り組むし、楽しもうとする。ボールを止める蹴るの技術があるし、フィジカル的にも総合力が非常に高い。しなやかに筋肉を使うのは簡単なことじゃないんだけど、彰悟はそこに長けている。だからこそ、どこをやってもこなせたのかなと思います」

──筑波では4年時にキャプテンを務めました。

「自分は彰悟が3年生の時に筑波を離れて川崎へ行ったと思うんだけど、プレーが一番安定しているし、技術も人間性も備えている。その3つを高いレベルで持っているんで、どこに行ってもキャプテンになる男。賢い選手の典型だと感じますね」

「Jクラブから誘われていたけど断った」

──挫折している姿を見たことは？

「ないですね。彼に聞くと『1つひとつ挫折していますよ』と言うとは思うんだけど、すぐに次のことに向かっているんで、挫折している暇がないのかな（笑）。落ち込んだり、ヤケになったりしている姿は正直、一度も見たことはありません」

──本人は「筑波で力をつけてプロになる」という明確な目標に向かっていたんでしょうね。

「大津の時もJクラブから誘われていたんだけど、『今のままでは通用しないので、筑波で成長してからチャレンジします』と断ったと聞いていますけど、そういう判断ができる高校生はなかなかいない。最終的に川崎に入ったのも本人の決断。僕には『誘われています』とは言っていたけど、相談されたことはないです」

──結果的にその川崎で谷口選手は風間さんと再会するわけですね。

「僕が2012年4月に筑波から川崎に行った後、彰悟が2014年に入団してきました。また自分のところに来てくれたのは嬉しかったし、彰悟がいると他の選手の見本になってくれる。人間性とリーダーシップに助けられたところはありましたね」

──当時の川崎は中村憲剛（現ディベロップメントコーチ）、大島僚太らを擁してはいたものの、まだ無冠のチームでした。

「僕にとって彰悟は『同じ言葉が通じる選手』。止める蹴るを筆頭に自分が伝えているプレーを見せてくれるんで、他の選手たちにも伝わりやすかった。1つ上の山越（亨太郎=日光市議会議員）、1つ下の車屋（紳太郎=現指導者）とともに重要な役割をこなしてくれました」

──風間サッカーを組み立てるキーマンだったと。

「そうですね。あれだけのスピードと技術を持ったCBはそうそういないですから。今は板倉滉に冨安健洋（ともにアヤックス）、伊藤洋輝（バイエルン）など技術と身体能力を併せ持った人材が増えてきましたけど、10数年前はそんなにいなかった。『彰悟は代表になる選手』だと確信していましたよ」

──2015年のE-1選手権で日本代表初招集された谷口選手でしたが、その後は定着できない時期が長く続きました。

「彼はいい意味でマイペース。自分のやるべきことは明確に見えているし、監督によって志向するスタイルが違うことも理解していましたけど、それを理解されるまでに少し時間がかかったのかなと見ています」（【後編】につづく）

（聞き手=元川悦子／サッカージャーナリスト）

▽谷口彰悟（たにぐち・しょうご） 1991年7月15日生まれ。熊本市出身。大津高から筑波大に進み、14年に川崎入り。17年、18年のJリーグ2連覇に貢献して22年、カタールのアル・ラーヤンに移籍。24年7月にベルギー1部シントトロイデンに移籍した。15年3月、日本代表に初招集されたが、定着したのは22年以降。同年のカタールW杯では4試合すべてに出場。23年6月のエルサルバドル戦で代表初ゴールを決めた。

▽風間八宏（かざま・やひろ） 1961年10月16日生まれ。静岡市出身。静岡商高から筑波大。在学中の80年に日本代表に招集された。卒業後は日本リーグに進まずに5年間、ドイツの2部、3部リーグでプレー。89年に帰国してマツダ（現広島）に入団し、J開幕戦（93年5月16日）に日本人Jリーグゴール第1号となった。95年に現役引退。桐蔭横浜大、筑波大、川崎、名古屋で監督を歴任。23年11月、関東リーグ1部・南葛SCの監督とTDに就任した。