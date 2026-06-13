席は空いているのに…新幹線で「ただ女性の横に立ち続ける」不審な男性に、スーツ姿のサラリーマンが放った“勇気ある一言”／都調査で判明「周囲が動けば94.7％の被害が止まる」現実
新幹線や電車の車内で「あれ、ちょっと様子がおかしいな」と感じる人を見かけたとき、声をかけるべきか、そっと離れるべきか――。せっかくの旅路で面倒に巻き込まれたくないし、相手が逆上する可能性も頭をよぎる。結果として、見て見ぬふりを選んでしまう人も少なくないはずです。
ただ、東京都が2025年に行った調査では、電車内で痴漢被害を目撃した人のうち77.3%が何らかの行動を取ったと回答しています。さらに、被害時に周囲の人が行動してくれた場合、94.7%のケースで被害が止まったというデータも（東京都『令和7年度 痴漢被害実態把握調査』）。実は、車内で動いてくれる人は思いのほか多く、そして、その一歩には大きな効果がある――。
とはいえ、いざ自分がその場に居合わせたとき、すぐに動ける人はどれだけいるでしょうか。今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、新幹線車内で目撃された“ある不審な男性”と、それに対峙したスーツ姿のサラリーマンの話。席は空いているのに、ただ女性の横に立ち続ける男性に、サラリーマンが放った“勇気ある一言”とは？
記事の後半では、“見て見ぬふり”が当たり前と思われがちな現代に、ひとりの大人がとった行動の意味について、少しだけ考えてみました。
＊ ＊ ＊
◆男性の奇妙な行動で自由席が恐怖の舞台に
「新幹線」は様々な人が乗り合わせるが、中には“不審な動き”をする人も。何かトラブルの予感……。だが、せっかくの旅路で面倒には巻き込まれたくないのが本音だろう。注意した結果、相手が逆上してしまう可能性もある。相手に声をかけるべきか、その判断は難しく、見て見ぬふりをしてしまうかもしれない。
推しのライブを見るために新大阪から東京行きの新幹線に乗った西野弘さん（仮名）が目撃した恐怖の場面とは……。時に勇気ある一言が状況を大きく変えることがある。
西野さんは、少しでも安く利用しようと自由席を選んだという。乗り込んだ車両は半分以上の席が埋まっている状況だった。
「自分の5列ぐらい先の窓側に20代の女性が座っており、2人がけの席の隣は誰もいませんでした」
乗車から約5分後、車内に不穏な空気が流れ始める。
「リュックサックを背負い、サイズの合わないシャツを着た男性が入ってきたのですが、落ち着かない様子で車内をきょろきょろと見回していました」
その男性は先ほどの女性を見つけると近づいていった。しかし、空いている隣の席に座るわけでもなく、ただじっとその場に立ち尽くしている。そこに座りたいのだろうか。
「女性は『隣は誰も座っていないです』と言いましたが、なぜか男性はその言葉には反応せず、女性のことを見つめながらずっと横に立っていました」
不審な行動を女性は察知したのか、スマートフォンを触りながら男性を意識しないよう振る舞っていた。
男性はぶつぶつとひとりごとをつぶやいている。一度は隣の車両へと移動したものの、2、3分後にまた戻ってきて同じ行動を繰り返した。
◆スーツ姿の男性の勇気ある一言
男性は女性を見つめたり、通路を挟んだ反対側の席に座ってスマホを触りながらつぶやいたりと、不審な行動を続ける。女性が恐怖を感じているのは明らかだった。
「その時点で他の乗客も男性の様子がおかしいことに気づき、ピリッとした緊張感のある空気が車内に張りつめました」
この状況を見かねたのか、50代くらいのスーツ姿のサラリーマンが近づいてくると、「やめなさい」と一言。ようやく男性はその場を離れた。だが、それもつかの間。2、3分後には再び戻ってきて、同じように女性を見つめる行動を続けた。
ただ、東京都が2025年に行った調査では、電車内で痴漢被害を目撃した人のうち77.3%が何らかの行動を取ったと回答しています。さらに、被害時に周囲の人が行動してくれた場合、94.7%のケースで被害が止まったというデータも（東京都『令和7年度 痴漢被害実態把握調査』）。実は、車内で動いてくれる人は思いのほか多く、そして、その一歩には大きな効果がある――。
記事の後半では、“見て見ぬふり”が当たり前と思われがちな現代に、ひとりの大人がとった行動の意味について、少しだけ考えてみました。
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◆男性の奇妙な行動で自由席が恐怖の舞台に
「新幹線」は様々な人が乗り合わせるが、中には“不審な動き”をする人も。何かトラブルの予感……。だが、せっかくの旅路で面倒には巻き込まれたくないのが本音だろう。注意した結果、相手が逆上してしまう可能性もある。相手に声をかけるべきか、その判断は難しく、見て見ぬふりをしてしまうかもしれない。
推しのライブを見るために新大阪から東京行きの新幹線に乗った西野弘さん（仮名）が目撃した恐怖の場面とは……。時に勇気ある一言が状況を大きく変えることがある。
西野さんは、少しでも安く利用しようと自由席を選んだという。乗り込んだ車両は半分以上の席が埋まっている状況だった。
「自分の5列ぐらい先の窓側に20代の女性が座っており、2人がけの席の隣は誰もいませんでした」
乗車から約5分後、車内に不穏な空気が流れ始める。
「リュックサックを背負い、サイズの合わないシャツを着た男性が入ってきたのですが、落ち着かない様子で車内をきょろきょろと見回していました」
その男性は先ほどの女性を見つけると近づいていった。しかし、空いている隣の席に座るわけでもなく、ただじっとその場に立ち尽くしている。そこに座りたいのだろうか。
「女性は『隣は誰も座っていないです』と言いましたが、なぜか男性はその言葉には反応せず、女性のことを見つめながらずっと横に立っていました」
不審な行動を女性は察知したのか、スマートフォンを触りながら男性を意識しないよう振る舞っていた。
男性はぶつぶつとひとりごとをつぶやいている。一度は隣の車両へと移動したものの、2、3分後にまた戻ってきて同じ行動を繰り返した。
◆スーツ姿の男性の勇気ある一言
男性は女性を見つめたり、通路を挟んだ反対側の席に座ってスマホを触りながらつぶやいたりと、不審な行動を続ける。女性が恐怖を感じているのは明らかだった。
「その時点で他の乗客も男性の様子がおかしいことに気づき、ピリッとした緊張感のある空気が車内に張りつめました」
この状況を見かねたのか、50代くらいのスーツ姿のサラリーマンが近づいてくると、「やめなさい」と一言。ようやく男性はその場を離れた。だが、それもつかの間。2、3分後には再び戻ってきて、同じように女性を見つめる行動を続けた。