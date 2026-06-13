【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは小型犬
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、世界中で愛されているペット、涼をとるために作られる商品、そしてお金の支出などを説明する言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□わ
か□□り
う□□け
ヒント：盛夏の野球場で売られている、塊をくだいて袋に詰めた冷たい氷。全体の金額がどのような要素で構成されているか、その詳しい中身を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちわ」を入れると、次のようになります。
ちわわ（チワワ）
かちわり（かち割り）
うちわけ（内訳）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人に寄り添う身近な生き物の名称から、日本の夏ならではの風物詩ともいえる氷の呼び方、さらにはビジネスや日常生活で詳細を把握するための概念までを網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、世界中で愛されているペット、涼をとるために作られる商品、そしてお金の支出などを説明する言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□わ
か□□り
う□□け
ヒント：盛夏の野球場で売られている、塊をくだいて袋に詰めた冷たい氷。全体の金額がどのような要素で構成されているか、その詳しい中身を思い浮かべてみてください。
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正解：ちわ正解は「ちわ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちわ」を入れると、次のようになります。
ちわわ（チワワ）
かちわり（かち割り）
うちわけ（内訳）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人に寄り添う身近な生き物の名称から、日本の夏ならではの風物詩ともいえる氷の呼び方、さらにはビジネスや日常生活で詳細を把握するための概念までを網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)