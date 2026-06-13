◇米女子ゴルフツアー ダウ選手権第2日（2026年6月12日 ミシガン州 ミッドランドCC＝6301ヤード、パー70）

ダブルス戦の第2ラウンドがフォアボール（各自のボールでプレーしいい方のスコアを採用）で行われ、4位から出た古江彩佳（26＝富士通）＆西村優菜（25＝スターツ）組が9バーディー、ボギーなしの61をマークし、通算11アンダーで2位に浮上した。首位とは1打差。

4位から出て63で回った岩井明愛（23）＆岩井千怜（23＝いずれもHonda）組は9アンダーで4位につけた。

畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）＆高真栄（30＝韓国）組は63で回り6アンダー10位。

渋野日向子（27＝サントリー）＆勝みなみ（27＝明治安田）組は67で回り5アンダー16位で決勝ラウンドに進んだ。

吉田優利（26＝エプソン）＆馬場咲希（21＝サントリー）組は1アンダー41位、原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）＆桜井心那（22＝王子ホールディングス）組は3オーバー64位、西郷真央（24＝島津製作所）＆王馨迎（27＝中国）組は5オーバー68位で予選落ちした。

60をマークしたセリーヌ・ボルゲ（27＝ノルウェー）、ポリー・マック（27＝ドイツ）組が12アンダーで単独トップに立った。

初日と3日目はフォアサム（1つのボールを交互に打つ）、2日目と最終日はフォアボールで争われる。