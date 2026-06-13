鈴木農相は１２日の閣議後記者会見で、中東情勢の悪化の影響で安定供給が懸念される農林水産業や食品産業用の資材の流通を巡り、新たに「農薬」「食品トレー」など１７項目について当面の供給が確保できる見通しがついたと明らかにした。

「野菜包装資材」「弁当・総菜の容器包装」など１０項目は精査中としている。

原油やナフサ（粗製ガソリン）の供給不安や価格高騰を受け、農林水産省は、メーカーや流通を担う企業に対して、石油由来の資材を中心とした５７項目に関する聞き取り調査を実施している。５月２２日には、「コメ袋」「農業ハウス用ビニール」など３０項目で供給に問題がないことを確認したと発表していた。

農水省によると、引き続き実態把握を進める１０項目は、小規模な事業者の取り扱いが多いことなどから、十分な確認ができていないという。鈴木氏は会見で、「全体として供給に問題はない」と述べた上で、「すぐに欲しいものが入らないという話もある。一件一件丁寧に解決している」と説明した。

農水省によると、５月２８日時点で、１０００件超の相談が来ているという。