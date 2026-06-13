18歳から20年間介護…38歳で「自分に休暇を」とエジプト移住を決断した女性のその後
「あなたはどうして海外へ？」
世界100の国・地域で生きる100人の日本人に、ライター・おかけいじゅんがインタビュー！ 日本を飛び出て外国に移住したきっかけや、気になる現地での生活事情を深掘りする。
（本記事は『世界へ飛び出た100人の日本人』より一部を抜粋し、再編集したものです）
◆家族の介護をしながら、趣味で考古学を学ぶ
――エジプトで発掘調査に関わっている碧さんですが、そもそも考古学に興味を持ったきっかけとは？
幼いころから考古学は身近な存在でした。遺跡の発掘が多いことで知られる東京の府中市の生まれで、小さいころから発掘現場を見ていました。私も発掘がしたくて、母に長野県の野尻湖での市民参加型の発掘に連れていってもらったくらいです。この発掘にはいまでも帰国時に参加しています。
――その後、考古学はどこかで専門的に学んだのでしょうか？
私の場合はかなり特殊です。少し話がずれますが、私が高校を卒業したころ、大叔母と大叔父、父方の祖母、母方の祖父母と家族の多くに介護が必要だったため、18歳（1992年）から38歳頃（2012年）までアルバイトをしながら家族の介護をする生活が始まりました。
――20年間も！
でも考古学が大好きだったので、同時期に自宅から近いカルチャーセンターで考古学を学びはじめたんです。まあ、趣味ですね。そこに通い詰めるうちに、センターの常連の方が「早稲田大学にもいろんな公開講座があるよ」と教えてくれたんです。
当時、早稲田大学では毎日のように考古学に関わる公開講座がありました。それがおもしろくて、大学も家から自転車で20分程度。結果的に、家で家族の介護をしながら、空いた時間に働いたり公開講座に通ったりする20年間でしたね。
――すごい……！ エジプトとの出会いはいつごろですか？
はじめて行ったのは22歳のときです。同じ講座に通う人たちから「考古学は座学ではわからない」「絶対現地に行った方がいい」としつこく言われて、そこまで言うならと行ってみたんです。そのときはエジプト国内の有名な遺跡を回って、私は満足して帰ってきたのですが、翌年には「エジプトは2回行かないとわからない」としつこく言われて（笑）。またまたそこまで言うならと行ってみたら、案の定ハマってしまって……。それからは公開講座の仲間たちと一緒に行ったり、一人で行ったりと、ほぼ毎年通い続けるようになりました。
◆休暇のつもりが、発掘調査に参加することに
――エジプトに移住するきっかけはなんだったのでしょうか？
38歳のときに家族の介護が落ち着いて、20年間介護をした自分に休暇を与えてもいいかなと思い、1年間エジプトで過ごすことにしたんです。これが移住のきっかけになりました。
――現地でなにがあったのでしょうか？
当時（12年）は、ちょうど「アラブの春」の革命が起きて間もない時期で、エジプトの情勢は不安定でした。私は現地の事情をよく知っていたので、さほど怖さも感じず、むしろ「観光客が少なくてゆっくりできる」と思っていたんです。そんなとき、エジプト赴任中の早稲田大学の考古学の先生から「調査研究のアシスタントをやらないか？」と連絡があったんです。本来そうしたアシスタントは日本の学生が行うのですが、エジプトの情勢的に大学側が学生に渡航許可を出せない状況で、たまたまエジプトにいた私に連絡が入ったんです。
――すごい偶然ですね。依頼は即決したのでしょうか？
はじめは「無理無理！」と思っていたのですが、調査に携わりたい気持ちはずっとあったので、お引き受けしました。そこから半年間、調査アシスタントとしてさまざまな仕事をしました。そして、予定していた1年間の滞在期間が過ぎたので一度帰国し、まだ調査の仕事が残っていたのですぐエジプトに戻り、そのまま10年以上経って、いまに至ります（笑）。
世界100の国・地域で生きる100人の日本人に、ライター・おかけいじゅんがインタビュー！ 日本を飛び出て外国に移住したきっかけや、気になる現地での生活事情を深掘りする。
（本記事は『世界へ飛び出た100人の日本人』より一部を抜粋し、再編集したものです）
◆家族の介護をしながら、趣味で考古学を学ぶ
――エジプトで発掘調査に関わっている碧さんですが、そもそも考古学に興味を持ったきっかけとは？
――その後、考古学はどこかで専門的に学んだのでしょうか？
私の場合はかなり特殊です。少し話がずれますが、私が高校を卒業したころ、大叔母と大叔父、父方の祖母、母方の祖父母と家族の多くに介護が必要だったため、18歳（1992年）から38歳頃（2012年）までアルバイトをしながら家族の介護をする生活が始まりました。
――20年間も！
でも考古学が大好きだったので、同時期に自宅から近いカルチャーセンターで考古学を学びはじめたんです。まあ、趣味ですね。そこに通い詰めるうちに、センターの常連の方が「早稲田大学にもいろんな公開講座があるよ」と教えてくれたんです。
当時、早稲田大学では毎日のように考古学に関わる公開講座がありました。それがおもしろくて、大学も家から自転車で20分程度。結果的に、家で家族の介護をしながら、空いた時間に働いたり公開講座に通ったりする20年間でしたね。
――すごい……！ エジプトとの出会いはいつごろですか？
はじめて行ったのは22歳のときです。同じ講座に通う人たちから「考古学は座学ではわからない」「絶対現地に行った方がいい」としつこく言われて、そこまで言うならと行ってみたんです。そのときはエジプト国内の有名な遺跡を回って、私は満足して帰ってきたのですが、翌年には「エジプトは2回行かないとわからない」としつこく言われて（笑）。またまたそこまで言うならと行ってみたら、案の定ハマってしまって……。それからは公開講座の仲間たちと一緒に行ったり、一人で行ったりと、ほぼ毎年通い続けるようになりました。
◆休暇のつもりが、発掘調査に参加することに
――エジプトに移住するきっかけはなんだったのでしょうか？
38歳のときに家族の介護が落ち着いて、20年間介護をした自分に休暇を与えてもいいかなと思い、1年間エジプトで過ごすことにしたんです。これが移住のきっかけになりました。
――現地でなにがあったのでしょうか？
当時（12年）は、ちょうど「アラブの春」の革命が起きて間もない時期で、エジプトの情勢は不安定でした。私は現地の事情をよく知っていたので、さほど怖さも感じず、むしろ「観光客が少なくてゆっくりできる」と思っていたんです。そんなとき、エジプト赴任中の早稲田大学の考古学の先生から「調査研究のアシスタントをやらないか？」と連絡があったんです。本来そうしたアシスタントは日本の学生が行うのですが、エジプトの情勢的に大学側が学生に渡航許可を出せない状況で、たまたまエジプトにいた私に連絡が入ったんです。
――すごい偶然ですね。依頼は即決したのでしょうか？
はじめは「無理無理！」と思っていたのですが、調査に携わりたい気持ちはずっとあったので、お引き受けしました。そこから半年間、調査アシスタントとしてさまざまな仕事をしました。そして、予定していた1年間の滞在期間が過ぎたので一度帰国し、まだ調査の仕事が残っていたのですぐエジプトに戻り、そのまま10年以上経って、いまに至ります（笑）。