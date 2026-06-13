「スマホばっか見るな！」電車で怒鳴る迷惑おじさん。一斉にドン引きしていたら…“まさかの展開”で、おじさんの正しさが証明される
電車の中で、強い口調で周囲に注意する人を見かけたら……あなたはどう感じますか？
今回は、その印象が大きく揺らいだというある女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆「カバン前に持てよ！」突然響いた怒声
坂本明奈さん（仮名・34歳）は、いつものように夕方の帰宅する人達で混み合う電車に揺られていました。
「私は疲れた体をドア横の手すりに預けながら、ぼんやりと窓の外を眺めていたんですよ」
車内は一日の疲れを抱えた人たちで満たされ、誰もが静かに乗車時間をやり過ごしているように見えました。
その時、突然「おい、そこのカバン！ ちゃんと前に持てよ！」と、場の空気を切り裂くような大きな声が響き渡ったのです。
「思わず振り返ると、声の主は40代ぐらいの男性でした。険しい顔つきで、近くに立っていた女性に向かって強い口調で『周り見えてないのかよ。危ねぇだろ』と突っかかっていて。言われた女性は驚いた様子で、小さく『すみません』と謝りながらカバンを抱え直していて気の毒に思いました」
その声は必要以上に強く、まるで周囲全体に向けて威圧するような響きを帯びていたそう。
明奈さんは内心「そんな言い方しなくてもいいのに」と思いながら視線をそらしました。
◆収まらない大声に、乗客は引きまくり
「けれど、その男性はそれだけでは収まらない様子で『あと、スマホばっかり見てるやつ多すぎ！ フラフラしてねーでちゃんと周り見ろよ』と周りの人にまでいちゃもんをつけ始めたんですよ。その姿を見て……あ、この人はこういう場で八つ当たりをしてストレス発散するタイプの人なんだろうなと感じましたね」
苛立ちを吐き出すような物言いに、車内は一気に重々しくなりました。
「引いていたのは私だけではなかったはずです。車内の誰もが、できるだけその男性から距離を取ろうとしているように見えました」
◆まさかの展開に、おじさんの印象が一変
すると次の瞬間、電車が次の駅に近づき大きく揺れると、人の隙間を縫うように動く一人の若い男の姿が目に入りました。
「なんとその若い男の手が、目の前に立っていた女性のトートバッグの中へ入っていき……あまりのことに驚いた私は『えっ？』と固まってしまったんですよ」
一瞬、時間が止まったように感じたその直後。
「おいっ！！」先ほどの男性の怒声が、再び車内に響き渡りました。男性は迷いなくその若い男の腕を掴み、次の瞬間、若い男は慌てて手を引き抜こうともがきますが逃げられません。
「そのまま2人は『離せよ！』『離すわけねぇだろ』と揉み合いだしたんですよね」
周囲がざわつく中、男性の動きには一切の迷いがありませんでした。
◆スリの手を無言で押さえ続けていた
「そしておじさんは『コイツ、人のカバン漁ってたぞ。誰か車掌呼んでくれ』と叫んだんですが、その声は先ほどまでの荒々しいものではなく、きちんと状況を伝えるための大声に感じました」
車内の空気は一変しました。ちょうど駅に着き、別の人が駅員を呼びに走ると、掴まれていた若い男は観念したように動きを止めたそう。
「その間も男性は男の腕を離さず、ただ無言で相手を押さえ続けていたんですよね」
◆彼は何者だったのか？
やがて対応に来た駅員に引き渡され、若い男はそのまま連れていかれました。
例の男性もまた事情を説明するためか、一緒にその場を離れていったそう。それ以上、何かを語ることもなく。
「静けさを取り戻した車内で、わたしは『そうか、あの男性は気づいていたんだ』とハッとしました。周囲の小さな変化も、危険の兆しも全部。だからこそ、あえて目立つように強い言い方で注意していたのかもしれない……そう思ったんです」
ですが同時に、別の考えも頭をよぎったといいます。
本当にそうだったのか？ と。ただ苛立っていただけの人間が、たまたまその瞬間に気づいただけなのかもしれない。その真意は結局分からないままでした。
明奈さんは、いずれにしても勝手に迷惑な人だと決めつけていた自分が恥ずかしくなったそう。
「私はそっとつり革を握り直し『これからは、スマホばかり見ていないで、もっと周囲に意識を向けよう』と思いました。『ちゃんと周り見ろよ』というあの男性の言葉が、後からじわじわ胸に響いていくのを感じたんですよね」と微笑む明奈さんなのでした。
＜文・イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop
今回は、その印象が大きく揺らいだというある女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆「カバン前に持てよ！」突然響いた怒声
坂本明奈さん（仮名・34歳）は、いつものように夕方の帰宅する人達で混み合う電車に揺られていました。
「私は疲れた体をドア横の手すりに預けながら、ぼんやりと窓の外を眺めていたんですよ」
その時、突然「おい、そこのカバン！ ちゃんと前に持てよ！」と、場の空気を切り裂くような大きな声が響き渡ったのです。
「思わず振り返ると、声の主は40代ぐらいの男性でした。険しい顔つきで、近くに立っていた女性に向かって強い口調で『周り見えてないのかよ。危ねぇだろ』と突っかかっていて。言われた女性は驚いた様子で、小さく『すみません』と謝りながらカバンを抱え直していて気の毒に思いました」
その声は必要以上に強く、まるで周囲全体に向けて威圧するような響きを帯びていたそう。
明奈さんは内心「そんな言い方しなくてもいいのに」と思いながら視線をそらしました。
◆収まらない大声に、乗客は引きまくり
「けれど、その男性はそれだけでは収まらない様子で『あと、スマホばっかり見てるやつ多すぎ！ フラフラしてねーでちゃんと周り見ろよ』と周りの人にまでいちゃもんをつけ始めたんですよ。その姿を見て……あ、この人はこういう場で八つ当たりをしてストレス発散するタイプの人なんだろうなと感じましたね」
苛立ちを吐き出すような物言いに、車内は一気に重々しくなりました。
「引いていたのは私だけではなかったはずです。車内の誰もが、できるだけその男性から距離を取ろうとしているように見えました」
◆まさかの展開に、おじさんの印象が一変
すると次の瞬間、電車が次の駅に近づき大きく揺れると、人の隙間を縫うように動く一人の若い男の姿が目に入りました。
「なんとその若い男の手が、目の前に立っていた女性のトートバッグの中へ入っていき……あまりのことに驚いた私は『えっ？』と固まってしまったんですよ」
一瞬、時間が止まったように感じたその直後。
「おいっ！！」先ほどの男性の怒声が、再び車内に響き渡りました。男性は迷いなくその若い男の腕を掴み、次の瞬間、若い男は慌てて手を引き抜こうともがきますが逃げられません。
「そのまま2人は『離せよ！』『離すわけねぇだろ』と揉み合いだしたんですよね」
周囲がざわつく中、男性の動きには一切の迷いがありませんでした。
◆スリの手を無言で押さえ続けていた
「そしておじさんは『コイツ、人のカバン漁ってたぞ。誰か車掌呼んでくれ』と叫んだんですが、その声は先ほどまでの荒々しいものではなく、きちんと状況を伝えるための大声に感じました」
車内の空気は一変しました。ちょうど駅に着き、別の人が駅員を呼びに走ると、掴まれていた若い男は観念したように動きを止めたそう。
「その間も男性は男の腕を離さず、ただ無言で相手を押さえ続けていたんですよね」
◆彼は何者だったのか？
やがて対応に来た駅員に引き渡され、若い男はそのまま連れていかれました。
例の男性もまた事情を説明するためか、一緒にその場を離れていったそう。それ以上、何かを語ることもなく。
「静けさを取り戻した車内で、わたしは『そうか、あの男性は気づいていたんだ』とハッとしました。周囲の小さな変化も、危険の兆しも全部。だからこそ、あえて目立つように強い言い方で注意していたのかもしれない……そう思ったんです」
ですが同時に、別の考えも頭をよぎったといいます。
本当にそうだったのか？ と。ただ苛立っていただけの人間が、たまたまその瞬間に気づいただけなのかもしれない。その真意は結局分からないままでした。
明奈さんは、いずれにしても勝手に迷惑な人だと決めつけていた自分が恥ずかしくなったそう。
「私はそっとつり革を握り直し『これからは、スマホばかり見ていないで、もっと周囲に意識を向けよう』と思いました。『ちゃんと周り見ろよ』というあの男性の言葉が、後からじわじわ胸に響いていくのを感じたんですよね」と微笑む明奈さんなのでした。
＜文・イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop