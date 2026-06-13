メロリックの新作ランジェリーが登場♡カクテル着想の甘くキュートな全4種

ランジェリーのような繊細な魅力と、コスチュームならではの華やかさを楽しめる新シリーズ「メロリック」が誕生しました。第一弾のテーマは、見た目も可愛らしい“カクテル”。甘く爽やかなカラーリングと細部までこだわったデザインが特徴で、気分まで明るくしてくれるようなラインアップが揃います。今回は、全4種類の魅力あふれるコレクションをご紹介します♡

カクテルをイメージした華やかな世界観

価格：各6,990円（税抜）

クリアストーンから登場した「メロリック」は、ランジェリータイプのコスチュームシリーズです。

第一弾では、カクテルをモチーフにしたデザインを展開。カラーごとに異なる世界観が表現されており、フレッシュさやガーリーな可愛らしさを存分に楽しめます。

モデルには人気コスプレイヤー・グラビアアイドルの白田まいさんを起用。シリーズの魅力をより華やかに引き立てています。

メーカー希望小売価格は全アイテム共通で6,990円（税抜）。それぞれ異なる個性を持ちながらも、統一感のあるデザインでコレクションとしても楽しめるラインアップとなっています。

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全4種のラインアップをチェック

ピーチヨーグルト

コーラルピンクを基調にした、シリーズの中でも特に愛らしい一着です。ピーチヨーグルトをイメージした柔らかなカラーリングに、うさぎモチーフを組み合わせたデザインが特徴。甘さたっぷりの世界観を楽しめます。

レモンドロップ

レモンイエローをベースに、ライムグリーンをアクセントとして加えた爽やかなデザイン。メイド風のフリルカチューシャや繊細なレース使いがポイントで、可愛らしさと軽やかさを両立しています。

チャイナブルー

鮮やかなブルーカラーが目を引くチャイナブルー。チャイナ風の髪飾りを取り入れた遊び心のあるデザインに仕上げられています。ポップなドット柄がアクセントとなり、明るく元気な印象を演出します。

バイオレットフィズ

フリルをたっぷりあしらったガーリーな雰囲気が魅力の一着。華やかなヘッドドレスに加え、ガーターベルトを取り入れることでフェミニンさの中に大人っぽさも感じられるデザインとなっています。

まとめ

カクテルから着想を得た「メロリック」は、見ているだけでも気分が高まるような華やかなランジェリーシリーズ。

ピーチヨーグルト、レモンドロップ、チャイナブルー、バイオレットフィズの全4種類が揃い、それぞれ異なる魅力を楽しめます。

お気に入りのカラーやデザインを見つけて、自分らしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪