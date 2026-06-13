銀行の本業は「貸出」による利ざやを稼ぐこと。そして経営者は、ビジネスの拡大や資金繰りのために銀行融資を活用します。本記事では、銀行の貸出業務と、それに伴い必要となる「担保」「保証」の役割について見ていきます。経済評論家の塚崎公義氏が解説します。

銀行貸出の基本は「確実な回収」

銀行の本業は、預金を集めて貸出をして「利ざや（貸出金利と預金金利の差）」を稼ぐことです。利ざやのなかから人件費などの費用を捻出し、残りが利益になるわけですが、もう1つ重要なものがあります。貸し倒れ損を差し引く必要があることです。

銀行のビジネスモデルは、貸出先を慎重に選んで貸し倒れ損を極力抑えることで、貸出金利がそれほど高くなくても利益が稼げるようにする、というものです。この点は、消費者金融などと大きく異なっています。消費者金融などは、貸出先をあまり限定せずに貸し出すため、貸し倒れ損は大きいけれども、それよりも高い金利で貸せば利益が残る、というビジネスモデルだからです。

しかし、どれほど慎重に貸出先を選んだとしても、貸出が回収できるとは限りません。一流企業が倒産する可能性も皆無ではないでしょうし、一流企業の社員に住宅ローンを貸しても、借り手が病気で働けなくなるといったリスクはあります。そうした場合でも、少しでも多く貸出金を回収するための手段として、銀行は貸出に際して担保や保証を求める場合が多いのです。

借り手が「十分な財産」を持っていればいいのだが…

担保というのは、借り手の借用証書に「借金が返せなくなったら、我が社の工場（私の自宅）を銀行が勝手に売って構いません」と書いてもらうことです。これは、貸し手同士のパイの奪い合いなのです。

借り手が十分な財産を持っていれば、すべての銀行（銀行以外の貸し手を含む）が返済を受けられるので問題は起きませんが、借り手の財産が十分でない場合、誰が返済を受けられるのかが問題となります。その際に、「私の工場はA銀行が勝手に売っていい」と言われたA銀行は、他の銀行より有利な立場に立つわけです。

担保となるのは、不動産が主です。宝石を担保に取ることも可能ですが、売ろうと思った時にどこにあるのか探すのが大変ですし、後述の登記ができないので、宝石を銀行が預かって金庫に入れておく必要があるからです。

登記というのは、役所が不動産情報を管理する制度です。誰がどこの不動産を持っているのか、どの不動産がどこの銀行の担保になっているのか、といった情報が役所の「登記簿」に記載されているのです。そこで銀行は、貸出に際して登記簿（実際には登記簿謄本という書類である場合が多い）を見て、本当にその不動産は借り手が所有しているのか、その不動産はどこかの銀行の担保になっているのか、を確認するのです。

担保に関する登記簿の記載は、最初に記載した人が後から記載した人に優先するのです。そこで、不動産を担保に取る時には、他の銀行の名前が載っていないことを確認した上で、自分の銀行の名前を登記簿に記載してもらいます。それによって、借り手が他の銀行にも同様の約束をしてしまうことが防げるからです。

借り手が返せなかったら、だれが代わりに返すのか？

銀行は貸出に際して、保証を求めることがあります。「借り手が返せなかったら、私が代わりに返します」という手紙（保証書）を第三者に書いてもらうのです。個人が住宅ローンを借りる際には、親戚等に保証書を書いてもらった人も多いでしょう。これは担保と異なり、他の銀行との奪い合いではなく、借り手の財産が足りない場合には第三者の財産も使って返してもらう、というものです。

企業が借りる場合には、「親会社の保証」が頻繁に用いられます。子会社が銀行から借りる際に、親会社が保証することで、銀行が安心して金を貸してくれる、というものです。親会社が借りて、子会社に転貸すればいいようなものですが、会社によって色々な事情があるのでしょう。

オーナー企業が借りる場合には、「社長の個人保証」を求められる場合が多いようです。会社が借金を返せない場合、通常であれば株主が代わりに返済する必要はありません。しかし、銀行としてはそれでは不安なので、オーナー社長の個人保証を求めるわけです。

社長としては、会社が返せなければ自分の個人資産から返済しなければならなくなるので、保証書は書きたくありませんが、「サインしないと銀行が金を貸してくれず、会社が成長することができず、自分が儲からない」ということなので、しぶしぶサインする場合が多いのでしょう。

大企業の場合には、社長の個人保証が求められることはありません。銀行としては社長の個人資産より遥かに巨額の資金を貸し出すので、個人保証にあまり意味がないと考えているでしょうし、それ以上に社長が絶対サインしないからです。社長としては、巨額の借金を肩代わりすれば破産しますからサインしたくない、ということでしょうが、オーナー社長とは決定的に事情が異なっていることも重要です。

オーナー社長の場合、サインすれば会社が借入できるようになり、それで会社が成長し、自分の利益が増えると期待されますが、大企業の場合、会社が成長して利益が増えても何万人もの株主への配当が増えるだけで、自分の収入は少ししか増えないのです。それではサインする気になりませんよね。

今回は、以上です。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。ご了承いただければ幸いです。

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塚崎 公義

経済評論家