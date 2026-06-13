ダイエットにおいて身のまわりを整えることが成功への近道である理由

散らかった部屋が行動力を鈍らせる

もし、ずぼら断食を挫折しそうになったら、ちょっと部屋を片づけてみてください。一見、ダイエットと関連性がない話のように思えますが、胃の中を空っぽにしてリセットするのと同じように、不要なものを捨てて部屋をすっきり整理整頓することは、実はダイエット成功への近道です。

実際に、ずぼら断食で体が内側から変わって気持ちが充実してくると、「部屋の汚さが急に気になりだして、掃除がしたくなった」という人が結構います。そして、ここで片づける習慣が身につくと、気持ちがすっきりしてさらに食への意識も変わり始めます。

また、散らかった部屋で感じているストレスは、自律神経や腸のバランスを崩す原因となって、体質改善のスピードを鈍化させてしまいます。この片づけるという行動は、ダイエットの大敵であるストレスの排除にも繋がるのです。

日常には回避が難しいストレスもありますが、自分の行動だけで簡単に排除できるストレスならば、さっさととっぱらってしまいましょう。まずは、すぐに終わるバッグや財布の中の整理など、簡単なところから始めてみてください。ここで得た小さな達成感の積み重ねは、気持ちを前向きにしてくれます。

出典：『専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方』