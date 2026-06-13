3億円事件とならぶ“昭和重大未解決事件”といえば、〈グリコ・森永事件〉だろう。1984年3月、社長誘拐という大胆な犯行にはじまり、「かい人21面相」を名乗る犯人は、警察やマスコミをあざ笑うかのような“挑戦状”を連発。青酸入り菓子をばらまくなど、食品会社を次々と脅迫した。新しいタイプの“劇場型犯罪”と呼ばれ、日本中を混乱に陥れた。

【写真を見る】売り場からお菓子を撤去…列島を恐怖に陥れた未解決事件、「週刊新潮」は第一報をどう報じたのか？

警察は、犯人（キツネ目の男）の姿を現認しながら確保には失敗。別の現場では責任を痛感した捜査幹部が焼身自殺するなど、想定外の犠牲者まで出した。だが、最終的に2000年2月、すべての関連事件の公訴時効が成立。警察庁の広域重要指定事件としては、初の未解決事件となって、こんにちに至っている（注：現在、公訴時効制度は廃止）。

キツネ目の男

この事件の報道は、当初から特異な経緯をたどった。しかも、これまた週刊誌にとっては実質的な取材時間が1日しかないという、切羽詰まった状況だった。この大事件の第一報を、どう報じたのだろうか。

「誘拐事件」と認識されるまで時間を要した理由

1984（昭和59）年3月18日（日）夜、週刊新潮の若手記者A氏（当時20代後半）は、紀伊半島の最南端、和歌山県の小さな町にいた。この地域を地盤にする、某代議士に関する取材のため、夜10時すぎに着いたばかりだった。翌19日（月）いっぱい取材し、その夜から20日（火）早朝にかけて書き上げる予定だった。

A記者は、駅前の小さなビジネスホテルにチェックインしてひと休みしたあと、腹ごしらえに、外に出た。日曜深夜とあって、ラーメン屋くらいしか開いていない。その店で、餃子をつまみにビールを呑みながら、店内のテレビをぼんやり眺めていた。やがて、テレビを見ていたA記者は仰天した。

「日本テレビ系の『きょうの出来事』だったと思います。兵庫県西宮の江崎グリコ社長宅に強盗が押し入り、江崎勝久社長が連れ去られたとのニュースが流れていました。社長宅前に大量の報道陣が詰めかけ、現場から生中継されていました」（A記者）

A記者は、すぐに店内の電話で編集部に連絡しようとした。いうまでもないが、ケータイもスマホも、ない時代だ。ところが、その店の電話は〈ピンク電話〉なので、106番（コレクトコール）にかけられなかった。

余談だが、これら“昭和の公衆電話”について、簡単に説明しておこう。〈ピンク電話〉とは、飲食店が個人で引いている回線電話を、客も有料で使えるようにした“特殊簡易公衆電話”のことである。薄いピンク色なので、そう呼ばれた。あくまで“ひとの家の個人回線”なので、基本的に10円硬貨しか使えず、市外通話や110番や119番、106番（コレクトコール）はできないなど、利用制限があった。ただし、店主が専用の“カギ”で回線を切り替えれば、通常の電話としても使用できるのだ。

また106番（コレクトコール）とは、オペレーターを通じ、先方が料金支払いに応じたら通話ができるシステムのこと。これだと長距離通話でも、10円硬貨の手持ちを気にせず長時間、通話ができた（現在は廃止）。そこでA記者は、店主に頼んで“カギ”をあけてもらい、〈ピンク電話〉でコレクトコールにかけた。これも昭和の週刊誌記者の“常識”だった。

案の定、編集部でもすでに騒ぎになっていた。電話に出たデスクによると、

「明日の朝刊での扱い次第では、どれか1本をボツにし、グリコに差し替えになると思う。この記事がボツになる可能性が高いけど、一応ギリギリまで、このまま進めていてくれ」

とのことだった。A記者は、落ち着かない気分でテレビのニュースを見つづけた。

朝刊での大報道後に“報道協定”締結

ニュースでは、まだ「誘拐」や「身代金要求」などのコトバは使われていなかった。あとでわかるのだが、事件発生直後に社長夫人がかけた110番通報の中身は「うちにドロボーが入りました。すぐ来てください」だったのだ。よって警察が「誘拐事件」と認識するまで、時間がかかったのだ。

時計の針がまわって午前1時過ぎ、江崎グリコ人事部長宅に犯人から電話が入った。指示に従って大阪・高槻市内の電話ボックスへ行くと、脅迫状があった。〈現金10億円と金100kgをよおいしろ けいさつにしらせたら人質をかならず殺す〉と、タイプで打たれていた。受け渡し方法も具体的に記されていた（のちに犯人は、自らを〈かい人21面相〉と名乗る）。この時点で、警察は初めて「身代金目的の誘拐事件」と断定したのである。事件発生から4時間以上が経過していた。

だがすでに新聞各紙は、ここまでの事態をもとに記事を組み、翌19日朝刊の印刷に入ってしまっていた。当時、新聞朝刊の最終締切は、午前1〜2時だった。

被害者の安全を考慮して報道を控える“報道協定”が、警察と報道陣との間で、仮合意を経て正式合意となったのは、午前7時過ぎだった。もちろんそのころには、朝刊各紙の大報道で、日本中が事件を知っていた――〈江崎グリコ社長を連れ去る〉〈入浴中、裸のまま〉〈自宅に銃持ち二人組〉〈10億円出せと脅迫状〉（朝日新聞3月19日付朝刊）。

その朝、A記者も、駅前売店で買った朝刊各紙に目を通していた。これだけ大々的に報道されているなら、差し替えは確実だ。だが……編集部からの連絡は、なかなか来ない。そういえば、テレビのニュースやワイドショーでは、一切、報道されなくなった。いったい、なにが起きているのか。

実はこのとき、週刊新潮をはじめとする多くの雑誌編集部にも、〈日本雑誌協会〉を通じて、“報道協定”に従ってほしいとの要請が来ていたのだ。そもそもこの“報道協定”とは、どういうものなのだろうか。

週刊誌にも“報道協定”が

後述するが、警察庁と〈日本雑誌協会〉との間で、すでに“報道協定”が明文化されていたのである。しかしどこの雑誌編集部でも、「すでにこれだけ報道されているのだから、触れないのはかえって不自然」との意見が強かった。なにしろ、一度、大々的に報道されたあとに“報道協定”で自粛になるという、前代未聞のケースである。それだけに、週刊新潮でも検討がつづいていたのだった。

“報道協定”が誕生したきっかけは、1960（昭和35）年に東京・世田谷で発生したMちゃん（当時7歳）誘拐殺人事件だった。発生直後、いくつかの新聞社が事件を察知し、紙面で報道した。これを読んだ犯人が逆上し、Mちゃんを殺害してしまったのだ。世間は新聞社に対して批判の声をあげた。

この事件の直後、〈日本新聞協会〉〈日本民間放送連盟〉などは、“身代金目的の誘拐事件では、捜査側と報道側が話し合い、その取り扱いに十分注意して自制する”という主旨の方針を明文化した。以後、誘拐事件が発生するたびに、捜査本部と記者クラブとの間で、この方針に基づいて話し合いがおこなわれ、報道の自粛が通例となった。

これに対し、週刊誌や月刊誌が所属する〈日本雑誌協会〉は、特にその種の協定は結んでいなかった。誘拐事件のたびに、基本的に〈日本新聞協会〉に準じた対応が慣例となっていた。

だが、出版界に総合週刊誌ブームが到来した。そこで1980年、警察庁刑事局長と〈日本雑誌協会〉の間で、《誘かい事件等に関する取材及び報道の取扱いについて（方針）》が明文化された。内容は、新聞・放送の対応とほぼおなじだった。

つまり、1984年の江崎グリコ事件のときには、すでに週刊誌も、“報道協定”の対象だったのである。だが、いくら協定に従ったとしても、すでに報道されてしまっている。いまや日本中、知らぬものはいない大事件なのだ。

そこで週刊新潮は、事件の最新情報ではなく、一度報道された事件が、途中から“報道協定”で自粛になった、その過程を検証することになった。そもそも先述のように、取材時間は1日しかない。発売されたころには、社長は解放されている可能性もあるのだ。実際、社長は週刊新潮発売前日の21日（水）に解放され、無事が確認されるのである（もちろん、その時点で“報道協定”は解除された）。

ところで――3月19日（月）、朝から和歌山のビジネスホテルで待機していたA記者は、どうなったのだろうか。

「大至急、グリコへ飛んでくれ！」

A記者のもとへ編集部から連絡が来たのは、昼すぎだった。予想通り、某代議士の記事はボツになり、差し替えが正式決定。ようやく方針も決まり、上述のような“報道協定”をめぐる検証記事で行くことになった。さっそく帰京……かと思いきや、デスクからは、意外な指示が来た――「キミは、すぐ西宮に飛んで、現地の様子を取材してくれ」。

A記者はホテルのフロントで時刻表を借りた。あいにく、うまい列車の接続がない――「あの〜、どこへでも行きますが、いま紀伊半島の最南端なので、これから電車を乗り継いで西宮へ行くと、到着が夜になり、まともに取材できませんが……。いますぐ、東京から新幹線で向かう方が、早く着くと思うんですが……」

と、ブツブツいっていると、電話の相手は、山田彦彌編集長にかわった。

「そんなことわかってるよ！ いま、そっち方面にいるのは、キミしかいないんだよ！ 頭に血を上らせて、とにかく大至急、グリコへ飛んでくれ！ 今日はグリコなんだよ！」

東京から見ると、紀伊半島の最南端も、兵庫・西宮も“そっち方面”の同エリアでくくられてしまうようだ。

A記者は、ヤケクソ気味に、紀勢本線に飛び乗った。途中駅で夕刊を買うと、たしかにもう、事件には一切触れられていない。紙面のすみに小さく〈江崎グリコ社長事件でおことわり〉〈江崎さんの安全を第一に考え報道を差し控えています〉とあるだけだった（朝日新聞3月19日付夕刊）。

「暗くなったころ、西宮の江崎社長宅前に着きました。すると、昨夜のテレビ中継の騒ぎがウソのように、静まり返っています……と、どこからか人相の悪い男があらわれ、『オタク、どこの社？ 取材はできないんだよ』と低い声で追い返されました。刑事だったようです」

結局、A記者は、旧知の新聞記者に会い、昨日からの“報道協定”をめぐる混乱の過程をレクチャーしてもらうのが精いっぱいだった。

記事は、《江崎グリコ 大報道のあとに出た「大管制」》（1984年3月29日号）となった。もちろん、発売時（3月22日）には、社長も解放され、“報道協定”は、解除されている。記事には、ベテラン推理作家・生島治郎氏の、こんなコメントがあった――「なぜ報道管制なんかするのでしょうか。朝刊で、誘拐があったこと、犯人の要求の内容、被害者の顔写真まで出しておきながら、今さら報道管制しても何も意味がないと思うのですがね。犯人には警察が関与していることだって分かってしまっているのですから……」

記事の最後は、こう結ばれていた。

〈捜査員の間にも「これは、どうも身代金目的の誘拐事件じゃないみたいだ」という声が強いのだそうである。〉

たしかにその後、事件はグリコはじめ、食品会社を対象にした企業恐喝事件へと変貌する。そしてA記者は、犯人〈かい人21面相〉が終息宣言を出すまでの約1年半、この事件の、ほぼ専従となり、今度こそ、東京から新幹線で関西へ通う日々となるのである。

森重良太（もりしげ・りょうた）

1958年生まれ。週刊新潮記者を皮切りに、新潮社で42年間、編集者をつとめ、現在はフリー。音楽ライター・富樫鉄火としても活躍中。

デイリー新潮編集部